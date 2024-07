El tipo de cambio cerró la jornada del lunes cotizando en S/ 3,788, según el Banco Central de Reserva (BCR) y, en lo que va de julio nuestra moneda se fortaleció un 1,3%, afirmó Jimena Torres, gerente de Intermediación de Divisas de Renta4 SAB.

Según Torres, el descenso en julio está ligado al pago de gratificaciones y es que la caída se ve desde hace un par de semanas, exactamente desde el miércoles 3 de julio que llegó a un mínimo de S/ 3,782, para recuperarse el jueves hasta un S/ 3,79.

“Debemos recalcar que el jueves fue feriado para Estados Unidos, con lo cual, a nivel local, no hubo un flujo muy grande de negociación del dólar y solo se negociaron US$ 140 millones, cuando lo normal son US$ 350 millones”, anotó la representante de Renta4 SAB.

El precio del tipo de cambio promedio en enero fue de S/ 3,7427, dijo Torres, y el de junio de S/ 3,7827, una subida de 400 básicos entre ambos meses. Sin embargo, estos primeros días de julio, se vio que el precio promedio del 1 hasta al 8 de julio sufrió una caída de 580 básicos; es decir, un 2%, explicó Torres.

Mario Guerrero, gerente de Estrategia de Inversiones de Scotia Wealth Management Perú, explicó que, en lo que va del año, el sol se ha depreciado 2,3%, en un contexto en el que el dólar se ha fortalecido casi 4%. “Es difícil ir contra esa tendencia, pero el sol se ha debilitado en una proporción menor al fortalecimiento del dólar norteamericano”, dijo.

Según Guerrero, ha habido una mejora en todas las monedas a nivel global, incluyendo la nuestra.

Según Alberto Arispe, gerente de Kallpa SAB, el mercado ya reconoce que se pagarán las gratificaciones, por lo cual esto ya está descontado. “Algunas empresas que tienen ingresos en dólares están vendiendo dólares para tener soles con el objetivo de pagar las gratificaciones, eso puede tener un impacto negativo para el dólar y el tipo de cambio podría bajar, pero sería de muy corto plazo”, dijo.

Factores externos

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, señaló que, si bien por factores estacionales en julio hay más demanda de soles y esto tiende a inducir la caída en el tipo de cambio, el pago de gratificaciones es un factor secundario para lo que está sucediendo.

El representante del BBVA señaló que el comportamiento de la dinámica cambiaria está vinculado a las noticias que provienen del exterior y permiten anticipar si la Reserva Federal (FED) podría bajar su tasa de interés de política monetaria o dejarla alta por más tiempo.

“En los últimos días ha habido datos relativamente favorables que se han interpretado bien en el sentido de un mercado laboral que empieza a mostrarse algo más débil y que ayuda a contener presiones inflacionarias. Básicamente ha sido por el lado externo”, dijo sobre la baja en el tipo de cambio en julio.

Otro factor que mueve el tipo de cambio hacia abajo es el fuerte flujo por el lado comercial y el valor exportado, que se encuentra en niveles bastante elevador por los altos precios de las materias primas, anotó.

Sobre ello coincidió Guerrero, pues afirmó que el precio del cobre está algo más estable, pero en niveles elevados, lo que termina siendo favorable al sol.

Asimismo, para Guerrero, la demanda del dólar que se registró entre mayo y junio estuvo más en línea con el fortalecimiento que hubo de la divisa norteamericana y con el pago de dividendos de muchas empresas, sobre todo transnacionales.

“Eso generó un apetito adicional por dólares en un contexto en el que, curiosamente, la oferta de dólares no es muy holgada. Deberíamos tener mayor cantidad de dólares en el mercado, pero ahora hay una demanda por dividendos y eso termina presionando al tipo de cambio, en línea con el tipo de cambio internacional”, agregó.

Así, para el representante de Scotiabank, lo que se ve en julio es una corrección que ha llevado a que el tipo de cambio oscile entre S/ 3,77 y S/ 3,79, pero la demanda viene más por inversionistas del exterior, que por una demanda local.

“No es que la gente, con sus gratificaciones, esté demandando dólares. Incluso, a nivel de empresas, la demanda luce balanceada. Ya terminó ese apetito por demandar dólares para pagar dividendos que se concentró entre mayo y junio”, explicó.

¿Es momento para cambiar dólares?

Para Torres, hasta el 15 de julio se seguirá viendo el ingreso de flujo de dólares que presionará el tipo de cambio a la baja. Consultada por qué momento es el ideal para cambiar dólares, aprovechando la baja por el pago de gratificaciones, mencionó que estos días (antes del 15) serían un buen momento, porque el tipo de cambio está por debajo de los niveles que se vieron a inicio de julio y en los tres meses pasados.

Si por el contrario, se cuenta con dólares y se desea pasarlos a soles, recomienda esperar un poco más, pasada la quincena para analizar la tendencia dependiendo del flujo de los agentes de mercado.

Por otro lado, Guerrero anotó que, a lo largo del año, el mejor momento para quienes quieren comprar dólares es entre marzo y abril, que son meses de regularización del Impuesto a la Renta y cuando las empresas suelen vender dólares y, usualmente, se encuentran los precios más bajos para el dólar.

“En el caso de los precios bajos hay una estacionalidad en esos meses. Recordemos que el sol es la moneda más estable que hay en América Latina. Usualmente el tipo de cambio en Perú no es volátil y sigue siendo la moneda más estable de la región. Si no hay necesidad de tomar una decisión para algo en particular, lo más recomendable es mantenerse en soles”, afirmó Guerrero.

A largo plazo

Desde Renta4, afirmaron que, al cierre del año, el precio del dólar podría ubicarse entre S/ 3,78 y S/ 3,82, niveles en los que se movería los próximos meses.

En tanto, desde el BBVA, teniendo en cuenta que el tipo de cambio seguirá fluctuando en función a las noticias externas, al recorte del tipo de interés del BCR, al inicio de recorte de la FED, a si se mantendrá el amplio superávit comercial y las tensiones geopolíticas en distintas partes del mundo, sostienen que el tipo de cambio cerrará el año entre S/ 3,75 y S/ 3,85.

Finalmente, Guerrero explicó que el rango general para todo el año, considerando la volatilidad promedio, debería oscilar entre S/ 3,69 y S/ 3,81. Esto, sin contar con ninguna circunstancia extraordinaria.

“Ese es el rango de volatilidad usual. Pero, los niveles de S/ 3,85 [que alcanzó a inicios de julio] ya estaban fuera del rango y por lo tanto no son niveles tan sostenibles. Tenemos la idea de que, hacia fin de año, converja hacia el punto medio de ese rango, que sería S/ 3,75″, puntualizó.