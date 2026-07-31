Al cierre del día, el dólar registró una disminución de 30 puntos básicos respecto al cierre del jueves. (Foto: GEC)
Al cierre del día, el dólar registró una disminución de 30 puntos básicos respecto al cierre del jueves. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró en S/3,399, registrando una disminución de 30 puntos básicos respecto al cierre del jueves que estuvo en S/3,396.

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