El precio del dólar cerró en S/3,399, registrando una disminución de 30 puntos básicos respecto al cierre del jueves que estuvo en S/3,396.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,396 a S/3,401, con un volumen negociado de US$222 millones a un precio promedio de S/3,398. Además, se registró vencimiento en Swap Cambiario Venta S/86 millones.

Por otro lado, el PBI de Estados Unidos creció 1,5% anualizado en el segundo trimestre de 2026, por debajo del 2,1% esperado por el mercado y sin cambios respecto al crecimiento registrado en el trimestre anterior. El resultado refleja una desaceleración de la actividad económica, en un contexto de condiciones financieras aún restrictivas.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de Estados Unidos, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó 3,3% interanual en junio, en línea con las expectativas y por debajo del 3,4% registrado previamente.

En términos mensuales, el indicador avanzó apenas 0,1%, por debajo del 0,2% esperado y del 0,3% del mes anterior, lo que evidencia una desaceleración de las presiones inflacionarias.