Elecciones 2020







Elecciones 2020: los candidatos jóvenes no se perfilan entre las preferencias en Lima Según El Comercio-Ipsos, el 34% indicó no tener preferencia por algún candidato joven al Congreso y el 19% no precisó su respuesta. Alberto de Belaunde (Partido Morado) lidera las simpatías con 11%