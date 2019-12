Mauricio Mulder, integrante del Parlamento disuelto, evitó emitir un pronunciamiento sobre la situación de Mijael Garrido Lecca, candidato del Partido Aprista al Congreso, después de que el portal “Somos Periodismo” informara que el abogado incurrió en una serie de contradicciones sobre su trayectoria profesional.

En entrevista con El Comercio, Mulder indicó que su partido escuchará las explicaciones que tenga que brindar Garrido Lecca.

— El abogado Mijael Garrido Lecca afirmó que era capitán del Ejército, que comandaba un pelotón de fuerzas especiales destinado a realizar acciones de inteligencia en contra de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. Todo esto fue negado por el Ministerio de Defensa. ¿Este tipo de comportamientos afecta al Apra?

No, no creo, la verdad que me parece diría casi jocoso que el Ministerio de Defensa se ocupe de desmentir a un pre candidato, un muchacho joven en temas que en realidad son detalles, en todo caso él ha emitido su declaración, ya son temas que él los aclarará. Con eso lo único que han hecho es ponerlo en la picota de la política y le han dado mayor contenido de popularidad.

— El portal “Somos Periodismo” ha publicado un extenso fact checking, en el cual demuestran que Garrido Lecca no dijo la verdad no una situación, sino en siete. Mintió sobre la cobertura que realizó en Siria, sobre los libros que dijo iba a presentar, respecto a una asesoría a Mercedes Araoz, sobre su salida de Canal N y Perú 21, entre otros. ¿Una persona que miente con tal facilidad debe ser candidato del Partido Aprista? ¿Evaluarán su permanencia?

Tendrían que demostrar esas cosas, ¿y eso cuenta con la versión de él?

— Garrido Lecca afirmó que cubrió la guerra en Siria, pero la reportera que fue con él dijo que no pasaron del aeropuerto.

Bueno habría que contar con la versión de él.

— ¿Le va a pedir que le dé explicaciones?

Si las tiene, sí, se las escucharemos…

— Usted fue muy crítico con el expresidente Alejandro Toledo, a quien calificó de “mitómano profesional”. ¿No cree que Garrido Lecca tiene un problema similar?

Bueno, tú me estás dando información de tercera que yo primera vez escucho, yo no puedo emitir una opinión sobre ese [tema], y encima me dices que en la crónica no está la versión de él, hay que esperar que dé su versión.

— Se sometió a verificación expresiones que él mismo ha dado.

Igual, creo que es importante que la persona que por temas de carácter personal, las explique, para eso no estamos los demás. Cada uno ve sus propias circunstancias.

Este Diario se comunicó con Garrido-Lecca, a fin de consultarle sobre la publicación hecha por “Somos Periodismo”, pero el candidato aprista al Parlamento se excusó de brindar declaraciones.

Lee la entrevista a Mauricio Mulder completa mañana en El Comercio.