En las últimas semanas, la ONPE ha presentado varios pedidos al Ministerio de Economía y Finanza a fin de que se le otorgue el financiamiento requerido para organizar las elecciones internas de los partidos, el 29 de noviembre y 6 de diciembre, y las elecciones generales del 2021. En total, necesitan S/175′944.986 adicionales, pero los pedidos no han tenido éxito hasta ahora.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, señaló a este Diario que este año no han recibido un sol de los S/26 millones que han solicitado para las internas, pese a que el tiempo apremia. “Estamos en un déficit para las internas que supera los S/14 millones”, declaró.

Aún así, según Corvetto, el tema más preocupante es que el presupuesto asignado para las elecciones del 2021 es insuficiente para cubrir los gastos que se generarán. Se les ha asignado S/463′405.842, pero requieren S/613′350.828.

“Están pensando que esta es una elección como cualquier otra. Y una elección en pandemia, a nivel internacional, cuesta entre 35% y 40% más”, sostuvo. La diferencia está en la infraestructura y las adquisiciones: están comprando equipos de protección personal, se ha elevado la cantidad de trabajadores, se ha multiplicado por tres la cantidad de mesas.

Además, realizarán gastos en señalética, toldos, iluminación y mobiliario en explanadas de los locales en los que votarán, así como en la instalación de más mesas en centros poblados para que los electores no tengan que desplazarse tanto. Solo los estipendios para los miembros de mesa costarán S/35 millones por cada vuelta electoral.

En respuesta a ello, el MEF indica que la solicitud formal de ONPE para el 2021 ascendió a S/500 millones, pero se ajustó a S/406 millones, “en base a un análisis de la estructura de costos de dicho pedido”. Aún así, señalaron que en caso la ONPE o cualquier organismo electoral requiera mayores recursos, “el proyecto de ley del presupuesto 2021 contempla los mecanismos ncesarios para la atención de gastos imprevisibles”.

Los motivos

¿A qué se debe este problema? En el presupuesto del 2020 no se incluyó el gasto para realizar las internas, pues estas fueron definidas recién en agosto último por el Congreso. Tampoco se había presupuestado la realización de las elecciones primarias, que fueron suspendidas por el actual Parlamento.

Ellos solo habían recibido S/59 millones para las actividades preliminares de las elecciones generales del 2021. “Hay casi veinte servicios que son muy costosos y que implican unos tiempos muy grandes en la contratación”, señala Corvetto. Por ello, tenían que iniciar esos procesos este año, pero han tenido que postergar algunos de ellos para poder financiar la organización de las internas.

“Cuando nosotros llegamos [setiembre], lo primero que hicimos fue pedirle una ampliación presupuestal de S/26 millones porque ese dinero no estaba presupuestado”, narra Corvetto, quien asumió el cargo en setiembre de este año.

Adicionalmente, la ONPE pidió que se emita un decreto de urgencia para poder contratar rápidamente. “Sostuvimos una serie de reuniones muy tirantes con el viceministerio de Hacienda [José Carlos Chávez Cuentas], desde mediados de setiembre. Y hasta octubre, el propio viceministro decía que nosotros no necesitábamos el decreto de urgencia, pues estaba pensando en las elecciones generales”, señala Corvetto.

Para el jefe de la ONPE, el viceministro no entendió el tema, “y le dije que estaba poniendo en riesgo la celebración de la elección, porque no te da tiempo, en el Estado, para contratar servicios que se tienen que dar en lo inmediato”.

“Cuando ellos [el Ejecutivo] convocaron el referéndum les dieron decreto de urgencia y presupuesto, igual cuando convocaron a las elecciones congresales. Y ahora me he tenido que pelear para que me den el decreto de urgencia y no me dan el presupuesto. Eso no sé a qué lógica obedece”, añade.

Corvetto se reunió con el primer ministro, Walter Martos, la ministra de Justicia, Ana Neyra, y la ministra de Economía, María Antonieta Alva; y recién después de eso se emitió el decreto de urgencia (8 de octubre) que requirieron, pero no les asignaron el dinero que habían solicitado.

“Nos dijeron que no lo necesitábamos, que cojamos del dinero de las elecciones generales, etc. Pero esos S/59 millones son para las generales. Nosotros hemos tenido que empezar a priorizar gastos de la general para utilizar plata de ese proceso en las elecciones internas. Pero ya no nos da la plata, ya no podemos seguir con las contrataciones”, señala Corvetto.

Desde el 30 de setiembre hasta el 23 de octubre, ONPE ha remitido cartas al MEF y a la PCM que no han logrado solucionar estos inconvenientes; y en la última semana no ha recibido respuestas. “Yo le pedí una reunión a la ministra de Economía [María Antonieta Alva]. Recién me acaba de llamar para reunirnos mañana [hoy viernes]”, cuenta. Vale señalar que ayer por la mañana, Corvetto dio declaraciones a Latina en donde advirtió de forma pública este problema.

Ayer por la mañana, los equipos técnicos sostuvieron una reunión adicional, en la que, según Corvetto, el MEF se convenció que necesitaban darles dinero. Les propusieron que utilicen S/ 9 millones del financiamiento público que tienen certificado para partidos políticos, y que el MEF les daría entre S/5 millones y S/6 millones adicionales.

“Ese dinero está porque los partidos aún no han pedido, ¿pero qué pasa si lo hacen de acá a diciembre? ¿cómo lo vamos a financiar?”, señala.

En las reuniones que sostuvieron con los equipos técnicos del MEF, se les señaló que no se les daría el presupuesto porque tenían saldos de elecciones anteriores. De hecho, la respuesta que el MEF dio a este Diario subraya que este organismo electoral solo ha ejecutado el 62% de su presupuesto, y tienen S/66 millones para la organización de procesos electorales.

Antes de obtener esa respuesta, Corvetto explicó que no se puede utilizar el saldo de otros procesos electorales a menos que sean autorizados con una ley para hacerlo de forma directa. Fernando Tuesta, especialista en temas electorales y exjefe de la ONPE, explica que si usaran ese dinero podrían caer en malversación de fondos.

“Siempre ha sido un problema el tema del dinero en los procesos electorales. El MEF, con todo lo bueno que puede trabajar, muchas veces no entiende que las elecciones son un caso especial. En el resto de la administración pública, uno puede posponer o reducir el presupuesto; pero en el proceso electoral hay etapas preclusivas que tienen impacto en la siguiente, y que debe llegar de manera ordenada al día de la elección”, señala. El politólogo recalca que el presupuesto para este proceso debe llegar a tiempo.

Hoy viernes, Corvetto sostendrá una reunión con la ministra de Economía para intentar solucionar este problema.

