Cuando tenemos un bebé en casa, cualquier reacción o acción, que en muchos casos es común para los adultos, genera inquietud y hasta un poco de temor, dado a que se cree que podría vincularse a algún problema de salud. Tal es el caso cuando el pequeño inicia con un cuadro de hipo que se prolonga por varios minutos, sobretodo si la situación comienza a incomodarlo cada vez más, hasta el punto de romper en llanto.

Como adultos sabemos que la situación es manejable, y con algunos remedios caseros el efecto desaparece por completo. Sin embargo, cuando el niño está pequeño sientes que no tienes las herramientas para poder calmar su malestar, la preocupación y la frustración se hacen presentes. No obstante, esta situación es posible de solucionar de manera breve y exitosa. He incluso, hasta prevenirlo.

¿Por qué se produce el hipo en los bebés?

A diferencia de los adultos, los bebés tienen el sistema digestivo y el respiratorio no maduro del todo, por lo que están propensos a sufrir con mayor frecuencia contracción de diafragma. Estos espasmos suelen ocurrir debido a que los bebés se alimentan en mayor cantidad, al hacerlo ingiere mucho aire o porque comen mucho más rápido.

“Estos factores pueden hacer que el estómago del bebé se expanda. A medida que se expande, se presiona contra el diafragma, lo que desencadena espasmos que causan el hipo. Si el hipo ocurre con frecuencia y causa angustia en el bebé, es posible que se deba a una afección médica subyacente, como reflujo gastroesofágico (RGE). Esto ocurre cuando los alimentos parcialmente digeridos y el ácido del estómago regresan a través del esófago. A medida que estos líquidos pasan por el diafragma, pueden irritarlo y activar los espasmos”, señala el portal científico Medical News Today. Asimismo, hizo especial énfasis en que el hipo puede desencadenarse también por otros factores independientemente de la comida.

¿Cómo ayudar a mi bebé?

Por su edad, emplear azúcar o el clásico método del susto queda totalmente descartado. Sin embargo, existen otros métodos con los cuales se puede quitar el hipo a tu bebé de manera rápida y sencilla. En primer lugar, llévalo a tus brazos y masajea su espalda dando movimientos suaves, ello ayudará que su estómago se relaje y expulse los gases que tiene retenido.

Cambia a tu bebé de postura hasta que tu pequeño deje de tener hipo, de este modo conseguirás que tanto el diafragma y su respiración se sincronicen. Otra manera que nunca falla es darle a tu niño pequeños sorbos de leche materna o de agua, con ello lograrás regular su respiración.