Una madre está desesperada porque desde hace dos meses no tiene noticias de su hijo de tan solo 5 años. El padre se lo llevó como de costumbre un fin de semana, pero la última vez ya no lo regresó a su vivienda de Los Olivos.

Es así que, desde el 13 de enero, Janet Fajardo no tiene contacto con su niño y desconoce cómo se encuentra física y psicológicamente.

“ Hace 64 días vino y se lo llevó como siempre, pero decidió no traerlo . El 16 de ese mes dice que me hará un proceso de tenencia y que no voy a poder tener acceso a él hasta que el juez determine quién se queda con la tenencia”, señaló ante TV Perú noticias.

La madre le suplicó al Poder Judicial que revise su caso cuanto antes para que pueda reencontrarse con su menor de 5 años, quien ha sido arrebatado de su círculo familiar.