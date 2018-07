Así coordinaba Caracol con jueces y fiscales del Callao | VIDEO

Nuevos audios difundidos revelan cómo Gerson Gálvez Calle, alias 'Caracol', sobornaba a jueces y fiscales para que los procesos judiciales en su contra sean archivados.

En los audios, presentados en Panorama, se escucha a 'Caracol' afirmando vocales pedían hasta 30 mil soles para forzar una denuncia contra una persona de nombre Walter.

“Me están pidiendo 30 'lucas' (30 mil soles) para que el vocal diga 'no estoy de acuerdo con esto' y lo manden a la sala de Lima”, asegura Gálvez Calle.

Las conversaciones datarían de la época donde 'Caracol' estuvo recluido en el penal de Sarita Colonia, en el Callao.

Si bien Gálvez Calle y sus interlocutores intentan no mencionar a los magistrados, en uno de los audios se escucha los nombres de los vocales a los que 'Caracol' habría acudido.

“Escúchame. El tío me quería cobra global por toda la chamba. ¿Me entiendes? Fiscal y juez. Él me dijo. El doctor Fernández me recomienda al doctor William Quiroz, él es vocal superior en Cono Norte”, dijo Moisés Mere, alias el ‘loco mere’.

En otra de las conversaciones, Gálvez asegura que ya no tiene procesos judiciales en su contra. “El archivamiento ya está. Archivo definitivo. La única denuncia que yo tengo ahorita es la de Martha. Ya no tengo ninguna denuncia más", indica.