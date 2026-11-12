Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Edgard Rimaycuna nació en 1989, se crió y vivió en Chiclayo, ciudad donde conoció al entonces 'padre Roberto', quien ya era muy querido en la comunidad. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.ge)
Edgard Rimaycuna nació en 1989, se crió y vivió en Chiclayo, ciudad donde conoció al entonces 'padre Roberto', quien ya era muy querido en la comunidad. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.ge)
Por

Mientras León XIV pronunciaba sus primeras palabras como papa frente a la plaza San Pedro, tras las cortinas púrpuras del balcón se ocultaba un tímido peruano, Edgard Rimaycuna, el secretario personal de Robert Prevost desde que era obispo de Chiclayo y que ahora vuelve a su tierra como asesor del sumo pontífice.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?