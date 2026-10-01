El Perú se incorporó como socio bilateral del Programa de Infraestructura Fundacional para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST) de Estados Unidos, una iniciativa que brinda cooperación técnica a países interesados en evaluar tecnologías nucleares avanzadas para la generación de energía eléctrica.

Esta nueva condición permitirá ampliar la cooperación entre ambos países mediante asistencia técnica especializada, visitas técnicas, programas de capacitación y acciones de fortalecimiento institucional y regulatorio, principalmente en torno a los reactores modulares pequeños (SMR) y microreactores.

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De esta manera, Estados Unidos continuará colaborando con Perú en materia de cooperación nuclear civil, incluso a través del programa FIRST, con apoyo a los próximos pasos del país en el desarrollo de su sector de energía nuclear civil.

El anuncio se realizó en Lima durante el Taller Regional FIRST sobre la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (CSC), desarrollado durante tres días y que reunió a representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú, además de especialistas y representantes de Estados Unidos y Japón.

La inauguración y clausura estuvieron a cargo del presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Carlos Felipe Palomares Villanueva. También participaron representantes de la Oficina de Control de Armamentos y No Proliferación del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Oficina del Gabinete de Japón, especialistas en energía nuclear y delegaciones de los países participantes.

Durante su intervención, Palomares destacó el interés que vienen generando los reactores modulares pequeños y la importancia de que Perú cuente con preparación técnica e institucional para evaluar estas tecnologías de manera informada y coordinada.

Daños nucleares

El taller también permitió abordar la responsabilidad por daños nucleares y los mecanismos internacionales destinados a garantizar una respuesta adecuada frente a eventuales incidentes.

Durante las tres jornadas se analizaron los principios de responsabilidad por daños nucleares, las características y beneficios de la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares (CSC) y los desafíos relacionados con su incorporación y aplicación en los marcos jurídicos nacionales.

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El encuentro permitió conocer las experiencias de países que ya han avanzado en este proceso y analizar las decisiones y mecanismos implementados para llevar este instrumento internacional a la práctica.

En este contexto, se resaltó que la incorporación de la CSC no concluye con su ratificación, sino que requiere preparación, coordinación y esfuerzos conjuntos entre las instituciones involucradas.

Cooperación internacional

El programa FIRST, impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, trabaja con más de 60 países interesados en soluciones de energía nuclear civil, incluidos los SMR y microrreactores, bajo estándares internacionales de seguridad, protección nuclear y no proliferación.

Al cierre del taller, el presidente del IPEN destacó el valor del intercambio entre los países participantes y agradeció al Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de FIRST, así como a los expertos, especialistas y delegaciones que participaron en el encuentro.