Actualmente se tiene una Central Nuclear del Perú "Racso", ubicada en Huarangal (Carabayllo), a cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. (Foto: Andina)
Actualmente se tiene una Central Nuclear del Perú "Racso", ubicada en Huarangal (Carabayllo), a cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Perú se incorporó como socio bilateral del Programa de Infraestructura Fundacional para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST) de Estados Unidos, una iniciativa que brinda cooperación técnica a países interesados en evaluar tecnologías nucleares avanzadas para la generación de energía eléctrica.

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