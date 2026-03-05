Resumen

Dani Díaz, directora de casting peruana, presentó su primer casting de voces en el Festival de Málaga con BOBs y suma más de 40 proyectos de ficción seleccionados y premiados. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Dani Díaz, directora de casting peruana, inicia una nueva etapa en Perú luego de un recorrido internacional que la ha llevado por España, Estados Unidos y Colombia, y que recientemente sumó un nuevo hito: el estreno de BOBs en el Festival de Málaga, su primer proyecto de casting de voces en animación.