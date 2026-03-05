Dani Díaz, directora de casting peruana, inicia una nueva etapa en Perú luego de un recorrido internacional que la ha llevado por España, Estados Unidos y Colombia, y que recientemente sumó un nuevo hito: el estreno de BOBs en el Festival de Málaga, su primer proyecto de casting de voces en animación.

Esta incursión amplía su campo de acción hacia nuevos formatos y confirma una práctica que cruza territorios, géneros e idiomas.

En ficción, su trabajo también ha tenido un importante recorrido internacional. Uno de los proyectos más destacados es “La niña tatuada”, cortometraje que se estrenó en la plataforma europea Filmin y alcanzó 54 selecciones oficiales, obteniendo reconocimientos como Mejor Cortometraje Andaluz (Festival de Casares), Mejor Actriz (Santurtzi Zine Jaialdia), Premio del Público (Mairena Film Festival), Mejor Dirección Femenina (Festival de Cine de Alcobendas) y Mejor Corto Internacional (Festival de Pergamino), entre otros.

A ello se suman más de 40 proyectos seleccionados y premiados en festivales, y el reciente inicio del recorrido de FRI(G)IDA, que consiguió dos selecciones oficiales en su primera semana.

Formada en la primera promoción del Máster de Dirección de Casting liderado por Eva Leira y Yolanda Serrano, Dani Díaz ha encabezado más de 100 procesos de casting en distintos países, combinando estructura europea con sensibilidad latinoamericana.

En un mercado donde las historias exigen autenticidad y diversidad real, Dani Díaz apuesta por elevar el estándar del casting: más verdad, más precisión y más identidad. Porque para ella, el casting es el momento en que una historia deja de ser idea y empieza a hacerse real.