“Una persona jamás pensaría que alguien que luce como Zac Efron podría hacerte daño. Él es visto como el hombre perfecto para muchas generaciones”. Así es como Joe Berlinger, el director de “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, describe uno de los motivos por los cuales decidió escoger al actor como el indicado para interpretar a Ted Bundy. La cinta protagonizada por Efron, quien alcanzó la fama como el popular ídolo juvenil Troy Bolton en los filmes musicales “High School Musical”, llega a Netflix este 3 de mayo.

►Dupla fashionista: Zac Efron y Lily Collins sorprenden con originales looks ►Zac Efron: mira el tráiler de la cinta sobre el asesino en serie Ted Bundy | VIDEO

"Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" narra los años de crímenes de Ted Bundy –conocido como uno de los enigmas más grandes de los años setenta en Estados Unidos– desde la perspectiva de su novia, Elizabeth Kloepfer (interpretada por Lily Collins), una mujer que se negó a aceptar la verdad sobre Bundy durante muchos años, pero que finalmente lo entregó a las autoridades.

Se sabe que Bundy empezó a secuestrar, violar y asesinar mujeres a partir de los 27 años. Las víctimas universitarias eran engañadas por su atractivo y seductor aspecto, a las que luego raptaba y cuyos cuerpos aparecían mucho tiempo después. Este asesino en serie solo confesó 30 de sus asesinatos una década después de su detención, siendo condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica en enero de 1989.

El Comercio conversó con Zac Efron y Joe Berlinger sobre los retos de dar vida a un asesino, el por qué decidieron revivir esta historia 30 años más tarde y la serie de feminicidios que últimamente han ocurrido en nuestro país.

–Zac, cuando este papel se presentó en tu carrera... ¿Aceptaste de inmediato o tuviste una especie de conflicto ético con el hecho de dar vida a un hombre que causó tanto daño como Ted Bundy? ​ZE: Tenía grandes preocupaciones. De hecho, antes sentí una especie de aversión en relación a interpretar a Ted Bundy o a cualquier tipo de asesino. […] Por muchos años fue así. Ya había leído un par de fragmentos del guion y no estaba interesado en hacerlo. Pero, cuando Joe [Berlinger, el director] dos años más tarde me enseñó el giro que le había dado, lo volvimos a leer y después de escucharlo hablar sobre el proyecto, supe que se trataba de algo mucho más grande de lo que estaba escrito. Siendo específicos, lo que más me gustó es que Joe está contando esta historia de una forma en la que nadie antes lo había hecho. Lo hizo mucho más interesante para que como actor pudiera proyectarlo. Se cuenta desde la perspectiva de la persona, sus motivaciones y lo que hacía que él se comporte así. Otra cosa que también me gustó mucho es que se puede saber cómo fue estar ahí y vivir con eso desde la perspectiva del personaje de Lily Collins [interpreta a su pareja, Elizabeth Kloepfer] y todo lo ella que vivió. Es una mirada bastante única contar la historia desde el lado de la chica con la que estuvo por tantos años.

Zac Efron junto a Lily Collins, quien dio vida a su pareja (Elizabeth Kloepfer). (Foto: Voltage Pictures).

–¿Cómo una persona que nunca ha matado a alguien, puede meterse y conectar con la mente de un asesino en serie? ¿Recuerdas qué clase de técnica utilizaste para darle más credibilidad? ZE: Sí, hay diferentes tipos de herramientas que los actores tendemos a usar para que ciertas cosas se sientan más personales. Obviamente, no me siento nada identificado con un asesino [risas]. Tuve la oportunidad de manifestar una amalgama de recuerdos y retorcerlos hacia un estado de meditación que me dejó… No sé, listo para interpretar a Ted.

–En Perú vivimos una situación similar con los feminicidios. En los 4 primeros meses del año, 52 mujeres fueron asesinadas. Las desgracias realizadas por Ted Bundy ocurrieron hace más de 30 años, pero saber que en el país aún ocurren casos así hace que muchas mujeres sientan impotencia. JB: Wow, Dios… Es increíble escuchar eso. ¿Te refieres a que hay un asesino en serie en el Perú?

–No. No me refiero a un asesino en serie en particular. Pero, nos están matando. No ha cambiado nada. Es una historia con la que muchos se pueden ver afectados. JB: Entiendo, wow. Me sorprende mucho enterarme de esto porque Perú es un país que ha sido muy gentil conmigo. Lleno de personas tan amables, no puedo creer que esté pasando eso.

–Joe, sé que una de tus motivaciones para realizar esta película fue que te sorprendió lo poco que las nuevas generaciones saben sobre este caso. ¿Hubo una motivación un tanto más personal? Por ejemplo, ¿tus hijas? No sé si son adolescentes o van a la universidad, pero ¿tal vez sientes el mismo temor que esos padres vivieron? JB: Exactamente. Cuando busqué ideas, pensé mucho en mis hijas. Tengo dos hijas que, actualmente, viven fuera de casa porque están estudiando en la universidad. Ellas tienen una edad bastante similar a la de las víctimas que Ted Bundy solía buscar. Quería saber si, en algún momento, habían escuchado de él. Les dije que no busquen nada en Internet, solo me interesaba saber qué tanto sabían. Ninguna tenía idea de quién era. Ambas son chicas bastante inteligentes, con buenas notas en la universidad y me sorprendió que solo un par de sus amigas tenía una pequeña idea sobre Ted Bundy. […] Creo que las lecciones que Bundy dejó son bastante importantes, que una persona se vea o actúe de cierta manera no significa que deberías confiar en ella. Esa es una lección que es muy importante de recalcar en la actualidad. ¿Has oído hablar del término ‘catfishing’?

–Sí, cuando una persona utiliza la identidad de alguien más en redes sociales. JB: Sí, a eso me refiero. Aquí, en Estados Unidos, tuvimos un incidente de ‘catfishing’ con un conductor de la aplicación de taxis Uber. Una persona se hizo pasar por un conductor y una chica, que no tenía idea de que se estaba subiendo al auto de un asesino, terminó muerta. La gente pretende ser alguien más todo el tiempo. Por ese motivo, pensé que era importante que la generación de mis hijas tenga presente esa lección. Lo interesante con Zac [Efron] es que para la generación de mis hijas, él representa a alguien que no puede hacer nada mal. Él es el hombre perfecto. Una de las ideas que tuve en mente al momento de escogerlo fue que, además de que me parece un actor increíblemente maravilloso, quería cambiar esa idea o concepto que seguramente existe en su mente. Fue bastante interesante cambiar ciertas ideas de la personalidad de Zac y trasladarlas a la película.

–El filme no muestra las escenas exactas de los crímenes. ¿Tiene algo que ver con que Ted haya negado sus crímenes hasta su último día en la tierra? Se siente como si estuviéramos en su mente. Ted estaba seguro de que era inocente. JB: Sí. Una de las razones por las que decidí no mostrar las escenas de los crímenes es porque Ted negó sus acciones hasta las últimas consecuencias. Quería darle a la audiencia la misma experiencia que las personas que le creyeron por tanto tiempo. […] Por ejemplo, en la escena en la que Zac salta de la ventana y se escapa de la prisión, en vez de que la gente sienta miedo de él, quiero que el público lo aliente, que tenga esperanzas de que la relación con su pareja pueda salvarse, queremos que su romance siga adelante. Por eso, al final de la película cuando Bundy admite que cometió todos estos crímenes y Liz se siente asqueada por tantas mentiras, la audiencia podrá vivir lo mismo. Sentirse traicionados porque durante toda la película creyeron en las mentiras de este personaje que fingió ser alguien más. Toda esta historia se centra en la mentira y la traición. [...] Además, creo que vemos tantas escenas de violencia en las películas de la actualidad que si nosotros agregábamos eso, la escena final no tendría el mismo impacto en el público. Igual, eso no significa que no hablemos de los asesinatos, hay bastantes conversaciones sobre ese tema en la cinta.

Durante la entrevista, el director [Joe Berlinger] adelantó que el año pasado estuvo en Chicama grabando un nuevo documental sobre un 'surfer'.