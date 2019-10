Cuando inició su carrera actoral, no imaginaba que se convertiría en un referente de la televisión infantil. Hoy, veinte años después de iniciar su actividad de la mano con Disney, Diego Topa vuelve al Perú para presentar su espectáculo “Topa, el viajero”, que reúne las canciones más emblemáticas de su trayectoria dedicada a entretener a los pequeños del hogar.

Pese a que ya ha venido varias veces a nuestro país, Topa no oculta su alegría por volver. “Estoy muy contento de regresar. Voy con una nueva propuesta en la que realizo un viaje a través de la imaginación y los recuerdos. He incluido temas clásicos como ‘Me muevo para aquí’, ‘Arcoiris’ o ‘El baile de la selva’, y también las más recientes como ‘Sé como tú quieras ser’, ‘El viajero’ y ‘Latinoamérica’”, resaltó.

Como actor, comenzó buscando lo que más le hiciera sentir feliz. Y aunque reconoce que fue circunstancial dedicarse a un público infantil, sus primeros pasos le dieron eso que tanto buscaba. “Me llenaba de amor. Empecé a estudiar más, a prepararme en canto y baile. También tenía que ver si los chicos que te quieren o no, y en mi caso tuve suerte. Cumplo dos décadas trabajando con Disney. Seguimos generando ideas para continuar acompañando a los niños. Amo trabajar para ellos. No me aburre para nada porque es una misión en mi vida”, contó.

-El paso del tiempo-

Con el desarrollo de la tecnología, las audiencias cambian incluso desde temprana edad. Frente a ello, mantenerse vigente entre generaciones distintas representa un reto, pero es algo de lo que es muy consciente Topa. “El público cambia y nosotros debemos adaptarnos. Utilizamos las herramientas digitales junto a la imaginación. Además, siempre pensamos en toda la familia. Ofrecemos un espectáculo parecido al que estábamos acostumbrados en otros tiempos. Padres y madres la pasan bien porque les invito a reencontrarse con su niño interior”, explicó.

Pero no solo es distinta la manera en que los niños buscan entretenimiento. Mucho tienen que ver las cadenas de televisión, que cada vez apuestan menos por los programas infantiles y más por los ‘realities’ de competencia. Al respecto, Topa comenta que es un fenómeno extendido a lo largo del continente, pero que hay un público dispuesto a seguir viendo el tipo de espectáculos que produce junto a Disney. "Más allá de la rentabilidad o no de un formato, uno debe poner sobre la balanza que los pequeños son el tesoro más grande que tenemos. Son nuestro futuro y la cultura de nuestros países”, remarcó.

Por último, el artista hizo hincapié en la necesidad de mostrar referentes en la televisión para los niños en formación. “Los pequeños siempre buscarán un referente. No solo un dibujo animado, sino a alguien de carne y hueso. Es la razón por la que me preocupo en el mensaje que puedo dar. Es importante que los chicos tengan un modelo a seguir, con valores, mensajes. Eso se refleja cuando uno viaja y presenta un show", finalizó.