Los Critics' Choice Awards reunieron en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, a algunas de las personalidades más destacadas del cine y la TV en el mundo.

En la alfombra azul de la ceremonia desfilaron los nombres más voceados para la temporada de premios que tendrá su punto máximo este 4 de marzo con la entrega de los Oscar.

Figuras como Angelina Jolie, Jessica Chastain y Gal Gadot fueron de las que más miradas acapararon a su paso por la alfombra azul. En la galería de imágenes que acompaña esta nota hacemos un repaso.

"The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro llegó a la ceremonia de los Critics' Choice Awards 2018 como la gran favorita. Entre los premios entregados destacaron el galardón a Nicole Kidman como Mejor actriz de miniserie por "Big Little Lies" y los reconocimientos a Allison Janney y Sam Rockwell como Mejores actores de reparto en cine.