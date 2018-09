Un verdadero artista musical puede destacar sin importar qué instrumentos utilice. Así lo demostró el miércoles último la banda Aerosmith, que se presentó en el programa de Jimmy Fallon (el video está en YouTube).

Esta vez fue el turno de la exitosa banda Aerosmith con su tema "Walk This Way" en un ambiente totalmente nuevo junto a Jimmy Fallon y la banda "The Roots" del programa, donde 14 músicos se juntaron para obtener una interpretación un poco más interesante de la canción clásica de rock de 1975.

En el "Classroom Instruments", Fallon y el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, se sientan frente a la cámara; miestras que el resto de la banda se encuentra detrás. Donde vemos a Joey Kramer, tocando un tambor de juguete; Joe Perry, las cuerdas de un ukelele; Tom Hamilton, una pandereta; y Brad Whitford, una maraca.

Mientras que The Roots, además de instrumentos de juguete como un xilófono o bloques de madera; también utilizan algunas zapatillas.

"Classroom Instruments" es un segmento muy seguido en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", ¿Quién o quiénes serán los próximos?