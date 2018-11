John Deacon: el ex bajista de Queen que vive en el autoexilio

El músico John Deacy, responsable de la canción de "Queen" "Another one bites the dust", tal y como se aprecia en la película "Bohemian Rhapsody", vive alejado de los escenarios y de la prensa.

Cuando "Queen" recién daba sus primeros pasos, el joven estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Chelsea fue reclutado como bajista del grupo. Él creció en Leicestershire como el hijo mayor de un vendedor de seguros que siempre lo motivó a dedicarse a la música.

En una entrevista para Daily Mail, las leyendas del Rock, Roger Taylor y Brian May hablaron un poco más sobre John Deacon asegurando que él era muy tranquilo, sensato y con los pies en la tierra. John Deacon fue el creador de "You’re my best friend", canción dedicada a su esposa, "Another one bites the dust", y la polémica "I want to break free".

Podríamos decir que tras la muerte de Freddie Mercury, Deacy perdió el interés en su carrera y en la música. Actualmente se dedica al golf, vive con su familia y se mantiene alejado de los escenarios y de cualquier tipo de contacto con la prensa.

"Es su elección. No se ha contactado con nosotros. John siempre fue reservado", dijo Brian May para Daily Mail; mientras que Roger Taylor dijo: "No he escuchado ni un chillido de John, ni un sonido gutural. No estamos en contacto, pero John es un sociópata, realmente, y nos dio su bendición para que hiciéramos lo que quisiéramos con la marca, y hemos hecho mucho".

Los vecinos del barrio londinense Putney, donde Deacon vive, aseguran que con suerte lo ven una vez al año y cuando sus compañeros intentan contactarlo, su esposa niega su presencia.

Hace unas semanas logró ser captado por los medios, por la misma casa que compró con el éxito de "Queen", en su barrio del sur de Londres Como una persona cualquiera, sale a fumar un cigarro.