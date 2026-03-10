Horóscopo de HOY, martes 10 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los obstáculos serán superados y alcanzará las metas con inteligente esfuerzo. Amor: con pequeñas atenciones, la indiferencia se disipará y las heridas sanarán.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien creerá que hace las cosas mejor pero hará una buena jugada con éxito. Amor: la relación estará plena de emociones bellas que se reflejarán en la vida íntima.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un estudio dará sus frutos con un campo inexplorado y habrá negocios nuevos. Amor: su pareja le convencerá de que alguien se maneja con mentiras y lo comprobará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su creatividad estará elevada, como para iniciar negocio o proyecto nuevo. Amor: sentirá una inexplicable atracción por una bella persona que quiere acercarse.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto resultará mejor de lo esperado y asegura los beneficios económicos. Amor: disfrutará de afinidades plenas con alguien conocido y el romance será inevitable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con gran energía positiva podrá alcanzar el éxito en cualquier actividad. Amor: la vida en común hará crecer la armonía por las vivencias compartidas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto bien trabajado le generará un beneficio inesperado. Amor: en un encuentro casual, vivirá una súbita atracción y sentirá que se enamora.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dinero solicitado llegará pero pondrá en evidencia otros problemas. Amor: la expresión del afecto estará más sólida que antes y generará dulces momentos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los negocios sufrirán cierto estancamiento pero los remontará. Amor: se lucirá con seducción por su apariencia y habrá un encuentro sorpresivo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: le dará molestia ciertos cambios por no haber sido consultado. Amor: disfrutará de momentos vibrantes que alegrarán y renovarán la vida amorosa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momentos de riesgos, conviene resguardar archivos y objetos de valor. Amor: querrá vivir el sabor de la aventura y un encuentro le traerá un alma gemela.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un asunto complicado se resolverá. Posible cambio de empleo o negocio. Amor: la armonía en la relación ayudará a dejar atrás los sentimientos culposos.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y CUIDADOSA. DISFRUTA SERENAMENTE DE LAS ACCIONES VITALES.