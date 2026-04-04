Horóscopo de HOY, sábado 4 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: gente influyente destacará su talento en la elaboración de proyectos. Amor: su impulsividad alterará la dinámica de la pareja, pero lo revertirá rápidamente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: promoverá cambios que podrían atrasar las tareas pero las ventajas serán positivas. Amor: tomará la iniciativa y se verá con una bella persona; todo resultará bien.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se moverá con rapidez y resolverá asuntos convertidos en obstáculos. Amor: un momento íntimo derivará en una cálida situación romántica que cambia todo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: gente que apoya sus planes se demorará en participar y podría perjudicarle. Amor: una actitud de su pareja le tomará por sorpresa pero al final lo disfrutará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien querrá arrebatarle el éxito, pero no podrá hacerlo por ser tan ineficiente. Amor: no será justo que su pareja se ocupe de todo, pero con un regalo la agasajará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: no será oportuno criticar a quienes arriesgan negocios o idean proyectos. Amor: con menos rigidez, la pareja estará mejor y así podrán divertirse con amigos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una seguidilla de éxitos disiparán las dudas y crecerá la confianza. Amor: no necesita una relación problemática sino despertar y amarse con intensidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se interesará en proyectos nuevos que atraerán beneficios. Amor: disfrutará de armonía plena y calidez intensa; la pareja estará bien, madurando.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: llegan resultados excelentes en negocios o proyectos y todo crecerá. Amor: idealizar a la pareja no le hará bien; podría haber momentos de desencanto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: comenzará una nueva actividad que le llenará de entusiasmo. Amor: dejará de lado lo rutinario y se animará a participar de encuentros divertidos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alcanzará un nivel de excelencia para llegar a metas complicadas. Amor: su fuerte encanto será notado de inmediato en el entorno y le verán irresistible.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una solución simple ayudará a que los demás vean las cosas tal como son. Amor: su alma sensible será admirada por su pareja y significará un cambio de actitud.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMANTE DE TODAS LAS EXPERIENCIAS COMUNICATIVAS. LE GUSTA SABER DE TODO.