La cantante peruana Fátima Foronda presentó su nuevo tema “Cuando te conocí” junto al precursor de la Danza de Tijeras, Andrés ‘Chimango’ Lares. El tema, compuesto por la artista en 2017 llega acompañado de un llamativo videoclip.

Con 25 años de carrera musical, Fátima Foronda es guitarrista y cofundadora de la primera banda femenina del país, Área 7, Ahora, presenta su nueva apuesta musical, cuyo videoclip cuenta con fragmentos de un show pasado.

“Miedo sólo tengo a no conocerme a mí misma. Siempre voy contra la corriente, no pienso si es virtud o defecto; así me conocí y así me amo; valorando cada error como acierto, sin huir, sin bajar la cabeza, respetando mis ideas siempre abiertas a recibir y compartir conocimiento”, señaló.

El videoclip fue grabado y dirigido por “Raw 55″, y contiene fragmentos del show en vivo de la compositora en la celebración de los 50 años de vida artística de Miki González en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

“Dedícate esta canción a ti mismo, porque la letra es para ti. Amarte jamás será significado de ego porque es un trabajo tan difícil y delicado que cuando lo logras aprendes a ser prudente y a no desperdiciar tu energía y sabiduría en vano”, precisó la cantante.

“Cuando Te Conocí” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales oficiales de la artista y también en YouTube.