Gazir lo ha conseguido. El MC asturiano ha convertido hoy la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón en el escenario de una hazaña sin precedentes. Red Bull Gazir Contra Todos ha llevado al límite todas las capacidades del que es ya una leyenda internacional de la disciplina.

Durante doce horas, Gazir ha encadenado 200 batallas frente a 250 rivales, ha conseguido 197 victorias y ha encajado únicamente tres derrotas, culminando el reto con el reconocimiento oficial de Guinness World Records por el mayor número de batallas de rap en 12 horas. El desafío ha tenido, además, un significado especial para el asturiano: regresar a la tierra donde comenzó su historia con el freestyle para escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera.

A lo largo de diez bloques de veinte enfrentamientos, Gazir se ha medido a una combinación de leyendas, campeones internacionales, referentes nacionales, nuevas generaciones y aficionados que han tenido la oportunidad de compartir escenario con él. Entre los grandes nombres que han formado parte del desafío destacan Aczino, tricampeón internacional de Red Bull Batalla; Bnet, Mecha, Valles-T, Skone, Piezas, Noult, Invert, Blon, Zasko y McKlopedia, entre otros.

El balance final habla por sí solo: 197 victorias y únicamente tres derrotas, frente a Babi, Skone y Bnet. La primera llegó ante Babi, en la batalla número 116, después de que el asturiano superase más de la mitad del desafío sin conocer la derrota. Posteriormente, Skone y Bnet consiguieron imponerse en las batallas 145 y 160, respectivamente. Tres únicos tropiezos en un recorrido de 200 enfrentamientos, con un margen máximo de diez derrotas para completar el reto.

El formato ha alternado 150 batallas individuales (1vs1) y 50 enfrentamientos en formato 2vs1, con hasta 250 participantes dispuestos a poner a prueba al MC. Cada bloque ha culminado con un enfrentamiento especial ante campeones nacionales o freestylers que han alcanzado el podio internacional de Red Bull Batalla, elevando la exigencia de una jornada en la que cada victoria acercaba al asturiano un paso más a la historia.

El broche final ha llegado con Aczino, tricampeón internacional y uno de los grandes iconos de la historia del freestyle. Un enfrentamiento especialmente emotivo para Gazir, que ha vuelto a cruzar sus rimas con el mexicano, uno de los rivales más importantes de su trayectoria competitiva, y al que ha conseguido derrotar para poner el punto final a una jornada inolvidable.

Tras recibir el reconocimiento oficial de Guinness World Records, Gazir ha querido compartir el mérito de la hazaña con todos los que han hecho posible el proyecto: «Este es el premio de Gazir Contra Todos, pero es de Gazir con todos porque es de todos los freestylers que hoy han venido aquí, de cada una de las personas que se ha involucrado y de Red Bull por hacerlo posible».