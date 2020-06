Murió Carlos Loza, importante difusor de la salsa en el Perú

Carlos Loza Arellano, uno de los pioneros en la difusión de la música salsa en nuestro país, falleció la tarde de ayer en el Hospital Daniel Alcides Carrión a causa de un paro cardíaco derivado por complicaciones con la diabetes.

Fue el último viernes que el popular “Caribe soy” entró en un coma profundo para no volver a abrir los ojos. Esos ojos que a inicios de la década del 60 vieron llegar los buques que anclaban en el puerto del Callao, trayendo la pegajosa música llegada de Cuba, Puerto Rico y Nueva York y que él y su amigo Lucho Rospigliosi Carranza se encargarían de difundir.

Hasta su casa ubicada en la avenida Buenos Aires 850, en el Callao, llegan desde anoche familiares, amigos y conocidos para participar del velorio. El adiós a Carlos Loza Arellano será mañana al mediodía cuando sus restos sean enterrados en el cementerio Baquíjano y Carrillo.

En una entrevista brindada a “El Comercio” en febrero de 2013, meses antes de ser diagnosticado de diabetes, Loza, a manera premonitoria sugería: “Ya estamos por partir y no hay ninguna actitud positiva. Tengo dos canciones que quiero que me escriban en mi epitafio: ‘No me llores’ de Ismael Miranda y ‘Veinte años’ de Omara Portuondo.”