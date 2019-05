Weezer en Lima: confirman show y estos serán los precios de las entradas

El 2019 continúa trayendo novedades en el plano musical. Weezer, la banda estadounidense responsable de hits como "Hash Pipe" y "Island In The Sun", se presentará por primera vez en el Perú.

La noticia fue confirmada por One Entertainment, empresa responsable de su visita al Perú.

El concierto de Weezer en Lima será el domingo 22 de setiembre en el Jockey Club, en el marco de la gira promocional de"Weezer (The Black Album)", su más reciente álbum.

El grupo formado por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner se fundó en 1994 y es conocido por canciones como "Buddy Holly", "Beverly Hills","Dope Nose", "Say It Ain’t So", "Go Away", entre otras.

Las entradas estarán a la venta en www.joinnus.com desde la medianoche del miércoles 29 de mayo. Estos son los precios de los boletos. Los precios en Etapa 1 son válidos hasta el 3 de julio o hasta agotar stock disponible:

VIP: S/. 275.

Preferencial APDAYC: S/. 165.

Tribuna Numerada: S/. 190.