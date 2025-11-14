Horóscopo de HOY, viernes 14 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: alguna demora podría cambiar los planes, pero un evento traerá bonanza. Amor: aunque haya alguna torpeza, una cita ansiada resultará mejor de lo esperado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cumplirá con una obligación difícil de cumplir y los beneficios traerán alivio. Amor: su fuerte encanto hará que alguien quiera estar a su lado; nueva relación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá una dificultad con inteligencia y una cuota de buena suerte. Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una persona con la que tendrá inmediata afinidad.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: personas influyentes destacarán su capacidad para generar buenos trabajos. Amor: actitudes en la pareja le harán comprender que le reclaman mayor atención.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: gente que no ayuda inventará excusas para ignorar las metas pero lo impedirá. Amor: su carácter resultará atractivo para alguien que se convertirá en su alma gemela.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: el entorno entenderá que debe ser más cooperativo y el proyecto crecerá. Amor: sus críticas lastimarán los sentimientos de alguien que le admira en secreto.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para equilibrar las cosas y ganar asombrará a todos. Amor: descubrirá que una ex pareja insiste en mantener una actitud maliciosa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: buenas noticias sobre proyectos postergados, el suyo se retomará. Amor: alguien le presentará a una persona encantadora; será amor a primera vista.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una falla en la comunicación podría provocar alguna disputa. Amor: la pareja se alejará de los entrometidos si quieren preservar la armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá un mayor protagonismo en el negocio y el entorno festejará. Amor: una ayuda fortuita en temas del corazón le hará ver las cosas tal como son.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: oportunidad para un viaje de negocios que dejará una buena recompensa. Amor: una relación desgastada mejorará si visitan un lugar que invita a la calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una tarea resultará exigente pero su intuición le guiará hacia el éxito. Amor: junto a una bella persona, el fuego contenido por mucho tiempo, se encenderá.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: COMPETITIVA Y EFICIENTE. PREFIERE HACER Y EJECUTAR ANTES QUE HABLAR.