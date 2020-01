¿Quién fue Eric Garner, el hombre que movilizó a Nueva York?

Eric Garner era un hombre de piel negra que murió el pasado 17 de julio a manos de un policía de Nueva York, llamado Daniel Pantaleo. Este le aplicó una llave que lo asfixió mientras lo arrestaba.

Ayer un gran jurado acordó no presentar cargos contra Pantaleo, un hecho que provocó manifestaciones nocturnas en Nueva York que dejaron 83 arrestados.

Eric Garner nació el 15 de setiembre de 1970 y había trabajado como horticultor en el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York. Pesaba 160 kilos y media 1.91 metros.

►Lea también Eric Garner: Conmoción por nueva muerte por violencia policial

En su barrio lo recuerdan como un hombre “agradable y generoso”. Tuvo seis hijos. Antes había sido arrestado por la venta de cigarrillos sin pagar impuestos.

Tenía antecedentes. En la década década de los 80 fue arrestado unas 30 veces. ¿Los cargos? Asaltos y robos a gran escala. Además, siempre reincidía en vender cigarrillos de manera ilegal.

Precisamente el día fatal, ese 17 de julio, Garner se encontraba vendiendo cigarrillos, por lo que fue intervenido por la policía. De acuerdo con un video grabado por un transeúnte, Garner discutió con la policía porque se negaba a que lo esposaran. En un momento, Pantaleo lo cogió del cuello y le aplicó la llave mortal.

En su agonía, Garner dijo "No puedo respirar" 11 veces, pero el agente no lo soltó.

La gente carga pancartas en las protestas que dicen "No podemos respirar"

La autopsia determinó que murió por asfixia. Los forenses también explicaron que el asma y la diabetes del hombre contribuyeron a su fatal final.

Se esperaba un fallo que ponga a Daniel Pantaleo ante un tribunal, pero no fue así. El jurado dijo que no habían pruebas contra suficientes.

Daniel Pantaleo había sido demandado en dos ocasiones. En el 2012, dos hombres negros lo acusaron de someterlos a un registro corporal ilegal en plena luz del día.

Pantaleo "vulneró sus partes íntimas en un intento de buscar contrabando", adujeron. El caso se resolvió el año pasado.

Daniel Pantaleo

En la segunda ocasión, Rylawn Walker lo acusó, y también a un grupo de policías, de abuso de autoridad al haberlo detenido sin “cometer delito alguno ni estar en actitud sospechosa”. Pantaleo incluyó datos falsos en su informe, según Walker. Pero, también fue liberado de esa demanda.

Pantaleo no se ha quedado callado y ha respondido, "Me convertí en un oficial de policía para ayudar a las personas y para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Nunca fue mi intención hacer daño a nadie y me siento muy mal por la muerte del señor Garner. Mi familia y yo lo incluimos en nuestras oraciones y espero que sus familiares acepten mis condolencias personales por su pérdida".





En tanto, Nueva York se prepara para una nueva noche de protestas para reclamar justicia para Eric Garner.

NUEVA YORK REENTRENARÁ A 22.000 POLICÍAS

Con el fin de evitar tragedias como la de Eric Garner, un total de 22.000 policías de Nueva York serán reentrenados desde este mes para restablecer la confianza ciudadana hacia los agentes.

“Los cambios están ocurriendo porque la gente los pidió”, dijo el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa en la Academia de la Policía, donde, una vez más, defendió a su jefe de Policía, Bill Bratton. “Sé que muchas tragedias se evitarán” con esta decisión de volver a entrenar a los policías, afirmó De Blasio, acompañado por Bratton, el subjefe de la Policía Benjamin Tucker y Michael Julian, a cargo del entrenamiento de oficiales. “La gente -agregó- necesita saber que las vidas de un negro o un latino importan tanto como la de un blanco”. De acuerdo con Bratton, durante el entrenamiento de sólo tres días, que aseguraron serán suficientes, a los agentes se les “refresca” lo aprendido en la academia, ya que muchos de ellos se graduaron hace una década o más. Se pondrá énfasis en la forma de “resolver” el problema en la calle y en la comunicación, pero también cómo pueden controlar los agentes su propia adrenalina. Como parte de los cambios que ocurren en la Policía de Nueva York, la mayor del país, los oficiales comenzarán a llevar cámaras en sus uniformes a partir de mañana y la medida comenzará como un programa piloto en tres jurisdicciones policiales.