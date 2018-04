YouTube. Una mujer dio a luz a su bebé en un taxi asistida por su esposo y el conductor del vehículo cuando se dirigía a un hospital en Neiva, Colombia. En el video se observa al padre, evidentemente asustado, mientras sostiene al bebé recién nacido que sigue unido a la madre por el cordón umbilical.



Los hechos ocurrieron el pasado sábado a las 2:00 a.m. en medio de una fuerte lluvia, Rodrigo Higuera Ramírez recogió en su taxi a Jessica Espinosa Pérez y su esposo Heriberto Lozano Oyola, sin imaginarse que esa noche haría de partero. La mujer entró en trabajo de parto a mitad de camino, no resistió y el bebé comenzó a dar a luz con la ayuda de su esposo y el conductor.



La niña, a quien llamaron Isabella, nació en buen estado de salud y sin peligro alguno. "La señora se quejaba mucho, entonces le dije que se hiciera en el puesto de adelante para que se recostara. En un momento inesperado le dijo al esposo: ‘nació la niña’, cuando volteé a mirar vi que la cabeza estaba afuera. Me dio mucho susto, entonces lo que hice fue recostar más la silla y le decía a la señora que pujara porque de pronto la ahogaba. La señora pujaba y ella misma la sacó", narró el taxista a un medio local.



La bebe nació llorando, ese fue el síntoma que indicaba que todo marchaba bien.. Al llegar al hospital, los médicos atendieron de inmediato la emergencia y tanto la madre como la hija no registraron ninguna complicación.



"Todo pasó muy rápido, en un minuto ya tenía cargada a la niña, no hubo ningún inconveniente. En ese momento me sentí muy contento de ver nacer a mi hija, tenía ese sueño y nunca me llegué imaginar que fuera así", expresó el padre de la pequeña.



Mire el video de YouTube haciendo clic [aquí].

Fuente: Agencias