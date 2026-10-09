1926: Homenaje a Miguel Grau

El Centro Naval, organizador del homenaje al contraalmirante don Miguel Grau Seminario, héroe de Angamos, preparó un programa especial. A las 8 a.m. se izó el pabellón nacional en todas las oficinas públicas y en las casas comerciales y establecimientos particulares. A la misma hora, con las formalidades de estilo, en el asta levantada en la plaza Grau se hizo lo propio, echándose a flotar al viento una gran bandera nacional. Casi al mismo tiempo empezaron a colocarse alrededor del monumento al héroe numerosas ofrendas florales enviadas especialmente para la ocasión.

El Centro Naval, organizador del homenaje al contraalmirante don Miguel Grau Seminario, héroe de Angamos, preparó un programa especial. A las 8 a.m. se izó el pabellón nacional en todas las oficinas públicas y en las casas comerciales y establecimientos particulares. A la misma hora, con las formalidades de estilo, en el asta levantada en la plaza Grau se hizo lo propio, echándose a flotar al viento una gran bandera nacional. Casi al mismo tiempo empezaron a colocarse alrededor del monumento al héroe numerosas ofrendas florales enviadas especialmente para la ocasión.