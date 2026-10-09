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1926: Homenaje a Miguel Grau

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El Centro Naval, organizador del homenaje al contraalmirante don Miguel Grau Seminario, héroe de Angamos, preparó un programa especial. A las 8 a.m. se izó el pabellón nacional en todas las oficinas públicas y en las casas comerciales y establecimientos particulares. A la misma hora, con las formalidades de estilo, en el asta levantada en la plaza Grau se hizo lo propio, echándose a flotar al viento una gran bandera nacional. Casi al mismo tiempo empezaron a colocarse alrededor del monumento al héroe numerosas ofrendas florales enviadas especialmente para la ocasión.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.