El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: “El hijo del Sheik”, con Valentino

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La última y más grande producción de Rodolfo Valentino, “El hijo del Sheik”. Todo el ardor y la pasión de su alma inédita se consumieron en una ansiosa ofrenda de amor a Yasmín, la divina bailarina del desierto que evocaba, en el romance misterioso de su mirada lánguida y acariciante, el milagro palpitante de la gracia y belleza. Pero la horrible sospecha de la traición de su amada encendió en el alma de Ahmed la llamarada trágica de la venganza y solo deseaba consumarla devolviendo amargura por amargura. Visada por la junta de censura. Apta para adultos. Se exhibe en la sala San Martín.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.