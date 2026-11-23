Sara nació en Villa María del Triunfo, tiene 14 años y está en tercero de secundaria. Hace dos años murió su mamá, a los 42 años, a causa de una enfermedad que el sistema de salud nunca logró diagnosticar ni tratar adecuadamente. Dejó cinco hijos. De su padre sabe poco: la abandonó antes de nacer. Hoy vive con una tía, que se esfuerza para sacar adelante a sus propios hijos y a los que heredó de su comadre. Parece una telenovela, pero esta es la realidad de muchos niños peruanos. La fragilidad de estas familias tiene, además, una dimensión económica: ocho de cada diez mujeres con hijos no están casadas ni conviven. Según estimaciones del INEI, el 45% de las madres solteras tiene dificultades para asumir los gastos educativos de sus hijos. No sorprende, porque sus ingresos son, en promedio, 30% menores que los de los hogares biparentales.

En Lima, el 44% de los hogares tiene al menos un adolescente con déficit calórico, es decir que consumió menos calorías que las que su cuerpo necesitaba. Esta es una de las razones por las que existen los programas de alimentación escolar, porque los niños de familias en pobreza no llegan a recibir una alimentación adecuada en sus hogares. Sara no recibe desayuno escolar y su hermanito de 6 años solo recibe un pan y una lata chica de leche. Esa es la modalidad que el nuevo Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha asignado en su colegio. Vale la pena recordar que el 60% de los peruanos es pobre o vulnerable y el 43,4% de los niños menores de 3 años tiene anemia, lo que impide su desarrollo cognitivo, esto es, su capacidad para aprender, y poder desarrollar al máximo sus capacidades.

En el Perú, el 82% de los estudiantes de segundo de secundaria no entiende lo que lee y solo el 12% puede resolver problemas matemáticos acorde a su edad. Esos aprendizajes no logrados difícilmente serán recuperados. Los aprendizajes tempranos permiten reducir las brechas de desigualdad en la medida en que esos niños tienen mayores probabilidades de completar su formación y acceder a mejores empleos, lo que les permite escapar de la pobreza.

Pese a que la educación pública debería ser gratuita, la realidad es bastante distinta. Los alumnos de colegios nacionales deben usar uniformes escolares, cuyo costo debe ser asumido por los padres. Al igual que el costo del transporte, la alimentación y los útiles escolares. Pero como si eso no fuera suficiente, los alumnos necesitan fotocopias todas las semanas. Sara no tiene la posibilidad de pedirle a su tía los S/5 que por semana necesita para sacar fotocopias. Le da vergüenza llegar a clases sin los materiales que necesita y muchas veces falta a escondidas para que la profesora no le llame la atención y sus compañeros no se rían. Además, está el costo de las olimpiadas y la Apafa (S/80 al año si el padre no participa en las jornadas). Si no pagas, no te dan la libreta a fin de año.

La maestra ha recomendado que Sara tenga terapia psicológica. Pero en su colegio no hay psicólogos. De hecho, a marzo del 2025 solo había 679 psicólogos en el ámbito nacional para 51 mil colegios públicos.Llevamos años hablando de crecimiento económico, competitividad y productividad. Pero ninguna estrategia de desarrollo será sostenible mientras millones de niños lleguen al colegio con hambre y estudien sin las condiciones básicas. No es falta de esfuerzo, es falta de oportunidades.