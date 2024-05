El mes de mayo empezó con diferentes eventos que han sido tema de Editorial para El Comercio. Por ejemplo, criticando la responsabilidad del Congreso al aprobar normas sin sustento o fomentar disparates como el aumento del 50% en la asignación mensual de sus legisladores. También denunció alarmantes noticias como el desborde histórico del dengue en la capital y las cantidades irracionales de dinero que el Legislativo sigue utilizando para beneficio propio. Finalmente, cerró la semana dedicada a la libertad de prensa y un aniversario muy importante para este Diario.

1. Congreso sin exoneración

El Comercio abrió la semana afirmando en su Editorial que el Ejecutivo es débil, pero que eso no exime al Congreso de su responsabilidad por aprobar normas sin el mínimo sustento técnico.

“A fin de cuentas, no obstante, es el Congreso el que debe responder por sus excesos y populismo. Si el MEF tiene o no fuerza suficiente no exime a los parlamentarios de responsabilidad por las normas que aprueban”.

2. Descrédito suplementario

En su Editorial del martes 30, este Diario denunció que, silenciosamente, la Mesa Directiva del Congreso ha acordado un aumento de casi el 50% de lo que los legisladores reciben mensualmente por “función congresal”.

“Es obvio, no obstante, que la entrega de un nuevo bono no es la única manera de incrementar el monto que los parlamentarios reciben mensualmente. Se puede también aumentar la asignación que se les concede para el cumplimiento de tal o cual función y el resultado será el mismo…”.

3. Capital del dengue

El día miércoles 1 de mayo, en su Editorial advirtió que Lima registra la mayor cantidad de casos de dengue en el país y en su historia.

“En el caso del dengue, ni la ivermectina, ni las hojas de papaya ni los corticoides ayudan a combatirlo, y es también obligación de los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar allanarle el camino al virus”.

4. Por Dios y, sobre todo, por la plata

El Editorial del jueves 2 de mayo criticó que las justificaciones de varios congresistas al incremento de la asignación que reciben mensualmente actualizan un viejo juramento.

“Desde el 2021 este Congreso destinó más de S/120 millones para bonos y aumentos, por lo que lo conocido en los últimos días solo es otra constatación de esta práctica que roza con la indolencia”.

5. Malas noticias

El día viernes 3 de mayo el tema del Editorial fue la situación de la libertad de prensa en nuestro país y cómo esta parece ir empeorando con el paso de los años.

“La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas”.

6. Vivir la historia

El sábado 4 de mayo fue un día especial para este Diario: el aniversario número 185. En este Editorial, recuerda que, a lo largo de sus 185 años, El Comercio no solo se ha dedicado a registrar lo que pasa en el Perú, sino también a contribuir con su desarrollo.

“Quizás la campaña más importante e infatigable que El Comercio ha emprendido en estos 185 años es aquella por la libertad de expresión, una que le ha valido ataques, cierres y confiscaciones, pero que ha seguido y seguirá dando con la convicción de que esta no solo es necesaria para la vida en democracia, sino para que cada persona pueda emprender por sí misma su propio camino y sus propios sueños”.

7. Prensa y guia

Finalmente, el día domingo cierra la semana reafirmando el compromiso y el rol del diario de El Comercio como fuente de información confiable, que es mucho más importante en momentos difíciles para el país como este.

“La trayectoria de El Comercio nos compromete a seguir mejorando para contribuir con el país, que en estos momentos está desorientado, y alcanzar los ideales que motivaron la fundación de este Diario 185 años atrás”.