El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El dilema migratorio

“El Perú ve con relativa benevolencia la salida de ciudadanos, pero observa con desconfianza la llegada de extranjeros”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La migración sigue siendo un tema sensible en la agenda pública y que el Perú no es ajeno a esa discusión". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La migración sigue siendo un tema sensible en la agenda pública y que el Perú no es ajeno a esa discusión". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La última encuesta global de GIA, aplicada en más de 60 países y en la que Datum participa por el Perú, ofrece una radiografía reveladora sobre cómo las sociedades perciben la migración. El estudio preguntó si las personas que salen de su país para vivir en el extranjero benefician o perjudican a su nación de origen, y si quienes llegan desde otros países generan un impacto positivo o negativo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.