El discurso del papa León XIV tuvo un acento particularmente hondo en Pucallpa, cuando desde ese punto de la Amazonía interpeló al país: “El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”. Recordando al papa Francisco, añadió una idea central de su encíclica “Laudato si”: “No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que los habitan; la ecología integral, la justicia social y la vida espiritual van de la mano”.

Integrar emocional y vivencialmente la Amazonía en la idea del Perú y de su futuro es condición imprescindible para asumir el compromiso nacional de resguardar el territorio amazónico y a sus pueblos guardianes. Este compromiso debe contrarrestar, por un lado, el quebrantamiento de la conexión entre el territorio y sus habitantes –cuya sabiduría ha garantizado la supervivencia de la Amazonía–, provocado por intervenciones que esquilman la región; y por otro, una negligencia arraigada: la falta de acciones positivas y medidas efectivas del Estado central.

La compleja Amazonía se encuentra amenazada por la criminalidad organizada, vinculada sobre todo con el narcotráfico o la explotación ilegal de oro, que, al acometer contra el bosque, genera la destrucción de comunidades, pueblos y personas. Preocupan el envenenamiento de los ríos, la tala indiscriminada, la trata de personas, las sequías, los incendios. En paralelo, poco se ha resuelto respecto a la precariedad de los servicios públicos, una responsabilidad que recae primordialmente en el Estado, al margen de los recursos que puedan tener diversa procedencia, como el sector privado, organizaciones no gubernamentales o apoyo internacional.

En “Querida Amazonía”, el papa Francisco advierte que “la Amazonía es una totalidad plurinacional interconectada, un gran bioma compartido por nueve países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, el Perú, Surinam, Venezuela y Guayana Francesa”, a lo que añade: “No obstante, dirijo esta exhortación a todo el mundo”. El desafío es, ciertamente, plurinacional, pues será imposible obtener éxitos sostenibles si no se acomete del brazo de Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, con los que el Perú comparte decenas de kilómetros de frontera Amazónica. Por ello, Sudamérica debe construir una voluntad de integración que afiance la singularidad del cuidado de la Amazonía y un desarrollo múltiple de esta tarea, que aborde las dimensiones social, cultural y ecológica.