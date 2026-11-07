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El nuevo camino demócrata

“Los demócratas tienen que ponerse a trabajar rápido y enfocarse en soluciones creativas para no ahogarse con la resaca del triunfo”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

    Resumen

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    El electo senador de Texas, James Talarico, habla frente a un grupo de personas en su localidad. (Foto: AP Photo/Eric Gay)
    El electo senador de Texas, James Talarico, habla frente a un grupo de personas en su localidad. (Foto: AP Photo/Eric Gay)
    / Eric Gay

    Esta semana se han escudriñado casi todos los detalles del triunfo arrollador del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos. O, mejor dicho, de la derrota aplastante de Donald Trump y cómo la economía terminó pasándole factura al presidente republicano por acciones provocadas por él mismo. Si en algún momento la intuición le funcionó, esta vez dejó de ser buena consejera, y los números apabullantes de estos comicios son una muestra de ello.

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