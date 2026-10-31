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Envejecer sin prosperar

“Los avances científicos y médicos han contribuido a prolongar nuestra esperanza de vida, pero esta debería ser una conquista acompañada de bienestar y seguridad económica”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    El Perú está envejeciendo aceleradamente sin prepararse para las consecuencias económicas y sociales de esta transformación. Según el INEI, en el 2050 casi la cuarta parte de nuestra población tendrá 60 años o más. Millones de peruanos y peruanas corren el riesgo de llegar a la vejez sin ingresos suficientes para sostenerse, en un país que todavía enfrenta serias dificultades para generar empleos productivos y garantizar protección social. Durante el primer trimestre de 2026, el 57,2 % de las y los trabajadores peruanos no estaba afiliado a ningún sistema de pensiones. Además, entre quienes cuentan con protección previsional, un número importante registra aportes discontinuos o insuficientes. Así, una proporción considerable de la población podría llegar al final de su vida laboral sin los recursos necesarios para mantener su independencia económica.

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