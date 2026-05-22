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Promesas y frustraciones

“Que esta situación se pueda revertir en plazos breves es una gran mentira, pero una que un pueblo urgido de esperanza quiere que los candidatos le cuenten”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Ilustración: GiovannI Tazza
    Ilustración: GiovannI Tazza

    Para el 63% de los votantes de segunda vuelta (Ipsos dixit), la delincuencia es el principal problema del país. Ya casi nadie lo recuerda, pero hace unos ocho años el crimen organizado estaba confinado a La Libertad, Piura y Tumbes. La irresponsable negligencia y la multiplicidad de desaciertos lo trajeron a Lima y Callao, donde ahora campean la extorsión y el sicariato.

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