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Primer paso

El anuncio de un comando unificado contra el crimen es una decisión acertada, aunque llega después de 70 días, y el país necesita ver resultados sin más demoras.

    Editorial El Comercio
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    (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
    (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

    La presidenta Keiko Fujimori anunció desde el Pentagonito la creación de un comando unificado contra el crimen organizado y la inseguridad. Lo integrarán 1.350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y contará con un centro de control de operaciones en el cuartel general del Ejército. Su objetivo es realizar capturas inmediatas, retomar el control de los penales y expulsar con rapidez a los extranjeros que delinquen. La iniciativa merece reconocimiento. Coordinar el trabajo de militares y policías era una necesidad evidente, y la mandataria hizo bien en invitar a las fuerzas políticas a sumarse a una lucha que, como dijo, no tiene ideología.

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