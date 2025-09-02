1925: Emotivo retorno

La ceremonia de retorno a la patria de Tarata, según nuestro corresponsal, ha sido emotiva, inolvidable, aunque también sencilla, breve y austera. En el pequeño jardín de la plaza central de la ciudad, al pie del mástil en el que debía flamear la bandera peruana obsequiada por las damas de Lima, los señores Freyre, por el Perú, y Edwards, por Chile, en presencia del general Pershing y rodeados de una multitud de ciudadanos, dieron lectura al acta de transferencia y la firmaron en duplicado, cumpliendo así la primera parte del laudo arbitral. La ceremonia no duró más de 10 minutos. H.L.M.