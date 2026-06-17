1926: Las declaraciones de Hicks

Londres. El secretario del Interior, Johnson Hicks, manifestó hoy en la Cámara de los Comunes que el Gobierno Británico no pensaba retirar su reconocimiento del gobierno soviético, aunque estaba convencido de que este había permitido la exportación de dinero a Inglaterra para financiar la huelga general. Hicks agregó que su gobierno estaba vigilando con cuidado las nuevas acciones de Rusia y que, si en algún momento estuviera convencido de que los intereses británicos hagan necesario cambiar la política, el gobierno no vacilaría en dar los pasos necesarios.

Londres. El secretario del Interior, Johnson Hicks, manifestó hoy en la Cámara de los Comunes que el Gobierno Británico no pensaba retirar su reconocimiento del gobierno soviético, aunque estaba convencido de que este había permitido la exportación de dinero a Inglaterra para financiar la huelga general. Hicks agregó que su gobierno estaba vigilando con cuidado las nuevas acciones de Rusia y que, si en algún momento estuviera convencido de que los intereses británicos hagan necesario cambiar la política, el gobierno no vacilaría en dar los pasos necesarios.