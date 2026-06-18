1926: El general Lassiter en Arica

El general Lassiter fue silbado por la multitud cuando apareció en una de las ventanas esta mañana, pero la manifestación quedó interrumpida por las autoridades chilenas. Este incidente antiamericano ocurrió poco después de haber sido atacado por la gente chilena del muelle un vendedor de “La Voz del Sur”, cerca de la casa de Lassiter. La situación del vendedor se había hecho crítica cuando acertó a pasar un miembro de la comisión plebiscitaria, quien intervino arrancando al peruano de manos de sus perseguidores, aunque pudo darse cuenta de que ya estaba en estado que requería atención médica.

El general Lassiter fue silbado por la multitud cuando apareció en una de las ventanas esta mañana, pero la manifestación quedó interrumpida por las autoridades chilenas. Este incidente antiamericano ocurrió poco después de haber sido atacado por la gente chilena del muelle un vendedor de “La Voz del Sur”, cerca de la casa de Lassiter. La situación del vendedor se había hecho crítica cuando acertó a pasar un miembro de la comisión plebiscitaria, quien intervino arrancando al peruano de manos de sus perseguidores, aunque pudo darse cuenta de que ya estaba en estado que requería atención médica.