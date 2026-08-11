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Resumen

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El presidente de Siria, Bashar al-Assad, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Irak en Damasco el 16 de julio de 2023. Foto: LOUAI BESHARA / AFP
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Irak en Damasco el 16 de julio de 2023. Foto: LOUAI BESHARA / AFP
/ LOUAI BESHARA
Por Agencia AFP

Un tribunal sirio condenó a muerte este martes al exgobernante Bashar al Assad tras un juicio celebrado en ausencia, declarándolo culpable de atrocidades cometidas durante los casi 14 años de guerra civil en el país.

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