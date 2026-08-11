Un tribunal sirio condenó a muerte este martes al exgobernante Bashar al Assad tras un juicio celebrado en ausencia, declarándolo culpable de atrocidades cometidas durante los casi 14 años de guerra civil en el país.

Es la primera sentencia de este tipo bajo los líderes transitorios de Siria, que derrocaron a Al Assad en diciembre de 2024 con la promesa de impartir justicia y exigir responsabilidades por los crímenes cometidos durante su gobierno.

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Al Assad huyó a Moscú cuando las fuerzas lideradas por islamistas se acercaban a la capital siria.

En un tribunal de Damasco, el juez Fakhr al Din al Aryan declaró a Al Assad culpable de “asesinato premeditado, homicidio intencional de más de una persona, homicidio intencional de menores de 15 años (...) tortura, tortura con resultado de muerte y privación de libertad en múltiples ocasiones”, considerados crímenes contra la humanidad y de guerra.

“Por lo tanto, se le condena a muerte”, agregó.

Siria inició en abril jucios contra Al Assad y otros funcionarios, juzgados en persona y en ausencia, acusados de atrocidades cometidas durante la guerra civil, que estalló tras la brutal represión por parte de las antiguas autoridades de las protestas prodemocráticas.

Más de medio millón de personas murieron y millones fueron desplazadas, mientras que decenas de miles de personas desaparecieron, muchas en el brutal sistema penitenciario del país.

El tribunal también condenó a muerte en ausencia a seis antiguos altos cargos militares y de seguridad, entre ellos Maher, hermano de Al Assad, quien también huyó del país.

Un retrato del presidente sirio Bashar al-Assad, con el marco roto, se muestra en una instalación de la Rama de Seguridad Política en las afueras de Hama tras la toma de la zona por las fuerzas antigubernamentales el 7 de diciembre de 2024. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Entre los condenados se encuentran el exministro de Defensa Fahd al Freij y Louay al Ali, que dirigía la inteligencia militar en la provincia de Daraa en 2011.

El tribunal declaró a los funcionarios culpables de delitos que incluyen asesinato, incitación al asesinato, tortura con resultado de muerte y privación reiterada de la libertad.

El exfuncionario de seguridad Atif Najib -único acusado presente en el banquillo- también fue condenado a muerte por “crímenes contra la humanidad” cometidos cuando era jefe de la seguridad política en la provincia de Daraa, epicentro del levantamiento de 2011 en el país.

Najib, primo de Al Assad y detenido en enero del año pasado, fue declarado culpable de delitos que incluyen asesinato, “homicidio intencional de menores de 15 años” y “tortura con resultado de muerte”.