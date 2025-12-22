1925: Homenaje en el senado

Homenaje en el Senado al Vicealmirante Manuel A. Villavicencio, representante de la Provincia Constitucional del Callao ante esa cámara. “El bravo marino que ha dejado de existir prestó al país eminentes servicios. Su figura se destaca con relieves muy grandes en la guerra del 79 por su valor espartano y su arrojo singular en la heroica hazaña que al mando de la corbeta ‘Unión’ llevó a cabo en la rada de Arica. Rompiendo por dos veces el boqueo de la plaza, inmortalizó su nombre y legó a la historia nacional una brillante página de Gloria.