(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1925: Homenaje en el senado
Resumen de la noticia por IA
1925: Homenaje en el senado

1925: Homenaje en el senado

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Homenaje en el Senado al Vicealmirante Manuel A. Villavicencio, representante de la Provincia Constitucional del Callao ante esa cámara. “El bravo marino que ha dejado de existir prestó al país eminentes servicios. Su figura se destaca con relieves muy grandes en la guerra del 79 por su valor espartano y su arrojo singular en la heroica hazaña que al mando de la corbeta ‘Unión’ llevó a cabo en la rada de Arica. Rompiendo por dos veces el boqueo de la plaza, inmortalizó su nombre y legó a la historia nacional una brillante página de Gloria.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC