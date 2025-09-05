(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: Imagen de Santa Rosa
1925: Imagen de Santa Rosa

1925: Imagen de Santa Rosa

Se han realizado en los pueblos y haciendas colindantes a Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, grandes fiestas religiosas con motivo del traslado de una imagen de Santa Rosa de Lima que se colocará en el Altar Mayor de la recién reconstruida ermita, y que ha sido llevada desde la capital a dicho pueblo. Ayer partió desde Lima la romería religiosa desde el barrio de Malambo rumbo a Yangas. La imagen iba cuidadosamente depositada en un camión engalanado, seguido de una numerosa comitiva de automóviles. H.L.M.

