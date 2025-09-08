(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1925: Tacna y Arica irredentas
Se está desarrollando en Tacna y Arica un drama cuyas consecuencias pueden rebotar profundamente en los días futuros de nuestras repúblicas. América concreta hoy las esperanzas de un mundo de millones y millones de seres humanos desencantados y agobiados por problemas históricos. América es el continente del futuro, es la esperanza de la humanidad y no puede ver sin honda preocupación que las provincias irredentas de Tacna y Arica no regresen al Perú, de donde fueron arrancadas por la fuerza. El mundo contempla el drama. H.L.M.

