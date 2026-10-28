1926: Conferencia preliminar del desarme

Tras largos debates, la comisión mixta reunida en París acordó citar a una conferencia general. Se trata de la vigilancia de armamentos y manufactura de material de guerra aceptada por la Liga de las Naciones sobre las fases económicas del desarme que hizo referencia la comisión preparatoria. La comisión da parcial satisfacción a la tesis norteamericana acerca de que el desarme no puede apreciarse por la simple reducción proporcional de presupuestos militares y recomienda que los Estados suscriban un convenio de desarme comprometiéndose a publicar el monto total de gastos.

Tras largos debates, la comisión mixta reunida en París acordó citar a una conferencia general. Se trata de la vigilancia de armamentos y manufactura de material de guerra aceptada por la Liga de las Naciones sobre las fases económicas del desarme que hizo referencia la comisión preparatoria. La comisión da parcial satisfacción a la tesis norteamericana acerca de que el desarme no puede apreciarse por la simple reducción proporcional de presupuestos militares y recomienda que los Estados suscriban un convenio de desarme comprometiéndose a publicar el monto total de gastos.