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1926: Conferencia preliminar del desarme

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Tras largos debates, la comisión mixta reunida en París acordó citar a una conferencia general. Se trata de la vigilancia de armamentos y manufactura de material de guerra aceptada por la Liga de las Naciones sobre las fases económicas del desarme que hizo referencia la comisión preparatoria. La comisión da parcial satisfacción a la tesis norteamericana acerca de que el desarme no puede apreciarse por la simple reducción proporcional de presupuestos militares y recomienda que los Estados suscriban un convenio de desarme comprometiéndose a publicar el monto total de gastos.

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