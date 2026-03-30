1926: El crecimiento de Lima

Uno de los más urgentes problemas que tiene que resolver Lima es el del aspecto de la ciudad. Es necesario que Lima cambie de cara, que cambie su apariencia de ciudad de tercero o cuarto orden, por la de una conveniente a su importancia. Una de las cosas que más desfavorablemente impresionan al turista es seguramente el aspecto de las construcciones. Acostumbrado el viajero a vivir en grandes ciudades y a contemplar el aspecto imponente de los edificios, encuentra risible los nuestros, que en gran número cuentan con un solo piso.

Uno de los más urgentes problemas que tiene que resolver Lima es el del aspecto de la ciudad. Es necesario que Lima cambie de cara, que cambie su apariencia de ciudad de tercero o cuarto orden, por la de una conveniente a su importancia. Una de las cosas que más desfavorablemente impresionan al turista es seguramente el aspecto de las construcciones. Acostumbrado el viajero a vivir en grandes ciudades y a contemplar el aspecto imponente de los edificios, encuentra risible los nuestros, que en gran número cuentan con un solo piso.