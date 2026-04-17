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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: El plebiscito de Tacna y Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Que el plebiscito ha resultado impracticable, no cabe ninguna duda. Los buenos oficios ofrecidos por la cancillería norteamericana para un arreglo de las invencibles dificultades que presenta el conflicto del sur y las conferencias diplomáticas en curso hoy en Washington así lo acreditan. Es claro que, si a juicio del árbitro fuera posible el plebiscito, no habrían ofrecido los buenos oficios ni se habría presentado el encargo de estarse buscando fórmulas en la Casa Blanca para poner término al litigio de Arica y Tacna.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.