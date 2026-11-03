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1926: Elecciones parlamentarias en Estados Unidos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Los votantes norteamericanos resolvieron ayer varias cuestiones aparte de las elecciones congresales. Las urnas en los diferentes estados contenían un amplio surtido de proyectadas enmiendas estatales y otras disposiciones de la Constitución. Por ejemplo, los californianos se pronunciaron sobre las proposiciones para la abolición de la ley antialcohólica en el estado, la legalización de las carreras de caballos y las apuestas mutuas; también sobre la conservación de biblias en las escuelas, para que los profesores puedan leer a sus alumnos pasajes de ese libro, sin comentarios.

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