1926: Elecciones parlamentarias en Estados Unidos

Los votantes norteamericanos resolvieron ayer varias cuestiones aparte de las elecciones congresales. Las urnas en los diferentes estados contenían un amplio surtido de proyectadas enmiendas estatales y otras disposiciones de la Constitución. Por ejemplo, los californianos se pronunciaron sobre las proposiciones para la abolición de la ley antialcohólica en el estado, la legalización de las carreras de caballos y las apuestas mutuas; también sobre la conservación de biblias en las escuelas, para que los profesores puedan leer a sus alumnos pasajes de ese libro, sin comentarios.

Los votantes norteamericanos resolvieron ayer varias cuestiones aparte de las elecciones congresales. Las urnas en los diferentes estados contenían un amplio surtido de proyectadas enmiendas estatales y otras disposiciones de la Constitución. Por ejemplo, los californianos se pronunciaron sobre las proposiciones para la abolición de la ley antialcohólica en el estado, la legalización de las carreras de caballos y las apuestas mutuas; también sobre la conservación de biblias en las escuelas, para que los profesores puedan leer a sus alumnos pasajes de ese libro, sin comentarios.