En Arequipa hay tres ex alcaldes que están prófugos de la justicia. Ellos llegaron al poder con el respaldo de la población, pero terminaron con graves denuncias por corrupción. Luego de que el Poder Judicial ordenará que este trío de autoridades sea recluido en el penal ellos desparecieron. Nadie sabe de sus paraderos y son buscados intensamente por la policía.

El ex alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar (2019 -2022), desde hace un año vive en la clandestinidad. El pasado 18 de noviembre de 2022 fue sentenciado a seis años de cárcel y a una la reparación civil de S/ 636 mil 060 que debe pagarlo de forma solidaria junto a sus ex funcionarios que también fueron condenados.

Omar Candia se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de noviembre de 2022, fecha que el Juzgado Unipersonal para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó una sentencia de seis años de cárcel en su contra.

Candia Aguilar fue sentenciado por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada por la compra irregular de 40 cámaras de seguridad valorizado en más de S/2 millones, durante su gestión como alcalde del distrito de Alto Selva Alegre, en el 2008.

Tras 12 años de proceso y tres juicios, la Sala Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, confirmó la sentencia de 6 años de cárcel emitida en primera instancia. Los jueces superiores, Orlando Abril Paredes, Luis Madariaga Condori y Manfred Vera Torres, concluyeron por unanimidad que existe responsabilidad penal en Candia Aguilar, Juan José Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo, en agravio de la Municipalidad de Alto Selva Alegre.

Fuga

La Corte de Arequipa emitió la sentencia a las 14:30 horas del 18 de noviembre de 2022. Ese día, horas antes, el día el todavía alcalde de Arequipa realizaba sus actividades con normalidad, estuvo la entrega de reconocimientos a integrantes de la Red de Municipios y Comunidades Saludables. La ceremonia fue en el Salón Consistorial, ubicado en el Portal Municipal frente a la Plaza de Armas, ahí dio declaraciones a la prensa e incluso confiaba que saldría bien librado del proceso judicial.

Una vez que los magistrados dispusieron las órdenes de captura en contra de los sentenciados, Omar Candia desapareció. Un grupo de policías de Requisitorias de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) fue hasta la sede de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), pero no encontraron a la autoridad. Lo mismo hicieron en su vivienda y nunca lo hallaron.

Un día después y desde la clandestinidad Candia hizo público una carta. En el documento aseguraba que no había cometido ningún delito y que fue sentenciado injustamente con acusaciones falsas. Además, advertía que iba presentar un recurso de casación y que pese a la decisión injusta no iba a eludir su responsabilidad y se iba a poner a derecho. Pero esto último, nunca pasó.

“La policía realiza acciones para la ubicación de esta ex autoridad prófuga. Se maneja una serie de hipótesis. Unos dicen que está por Arequipa, otros que está en el Sur y para otros ya salió al extranjero. No se descarta ninguna de ellas y todas están orientadas a tratar de ubicarlo, el trabajo de la policía es incesante. Hay prófugos de la justicia que caen después de 15, 20 años. La justicia tarda, pero llega. Nosotros confiamos que tiene que llegar”, señaló a este medio el jefe de la DIVINCRI, coronel PNP Fernando Portugal Huanqui.

Desde el pasado 6 de enero, el ex alcalde Omar Candia fue incorporado al programa de recompensas de los más buscados del Ministerio del Interior (Mininter). La institución ofrece S/20.000 para cualquier persona que dé información sobre su paradero.

El 19 de mayo de este año, mediante solicitud registrada en el expediente Nº 42796, el ex alcalde pidió a su sucesor Víctor Hugo Rivera el pago de su liquidación y beneficios laborales por los 3 años y 10 meses que ejerció como burgomaestre. La deuda de la Comuna provincial al ex alcalde prófugo superaría los S/ 70 mil por el derecho de vacaciones, CTS además de otros beneficios.

El Comercio se comunicó con Yrasema Pacheco, esposa del ex alcalde prófugo, pero no quiso dar una entrevista sobre el tema. “No le voy a dar ninguna opinión al respecto. Le pido disculpas, pero prefiero dejarlo ahí” indicó brevemente.

Alcalde distrital

Otra autoridad que está no habida es Manuel Vera Paredes, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado que fue elegido para el periodo (2023 – 2026). El pasado 25 de mayo de 2023, la autoridad edil fue condenado a 8 años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de S/ 186 mil 976 por el delito de lavado de activos.

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Arequipa, a cargo de la Fiscal Provincial Ruth Melina Rivera Cáceres, condenó a ocho años de pena privativa de libertad para el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes por delito de lavado de activos.

Vera Paredes fue denunciado por enriquecimiento ilícito y no pudo justificar sus altos ingresos que le permitieron comprar un inmueble por S/86 mil 976 y una camioneta de 13 mil 900 dólares, durante su primer periodo como alcalde (2011-2014). La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó la sentencia de primera instancia y dispuso la orden de captura contra Vera Paredes, cuando recién iba por sus cinco primeros meses de gestión.

La autoridad tampoco logró ser capturada por la policía pese a que un día antes, el 24 de mayo, participó en la ceremonia de Sesión Solemne por el 69° Aniversario de Cerro Colorado. Además, el mismo día de la sentencia, una hora antes de la lectura del fallo, el burgomaestre fue visto en el palacio municipal.

Huida

Conocida la sentencia un patrullero de la Policía Nacional se instaló en la puerta de la vivienda de la autoridad, pero solo estuvieron vigilando y no pudieron ingresar a la casa porque no tenían ninguna orden escrita para su detención. Esa tarde del 25 de mayo ingresaban y salían a la casa de Vera Paredes regidores y distintas personas mientras la policía esperaba afuera.

“Si bien es cierto la audiencia terminó en horas de la tarde, pero formalmente (el ex alcalde Manuel Vera) fue incorporado al sistema de personas requisitoriadas al día siguiente, el 26 de mayo a las 08:47 horas, lo que de alguna manera fue un impedimento para que la Policía pueda accionar en su momento”, señaló a El Comercio el jefe de la DIVINCRI.

El coronel PNP Fernando Portugal Huanqui explicó que la Policía Nacional del Perú actúa bajo un debido proceso y que toda persona solo puede ser detenida en caso de flagrante delito o mediante una orden judicial. También aclaró que las órdenes de captura, de acuerdo al proceso y a su naturaleza del delito, no caducan, pero esas órdenes tienen que ser activadas cada seis meses. El alto mando policial aseguró que todas las fuerzas policiales de las diferentes unidades están comprometidas en la captura de estos prófugos.

El Ministerio del Interior ya realizó la solicitud para que Manuel Vera Paredes también sea incluido entre los más buscados y se ofrezca una recompensa por su cabeza. En tanto, la primera regidora, Gina García de Rodríguez, asumió el cargo de la alcaldía de Cerro Colorado hasta que culmine el periodo edil.

Otro prófugo

De quien también no se sabe nada es de Gilmar Luna Boyer, ex alcalde del distrito de La Joya (2019 - 2022). La ex autoridad está siendo investigada por integrar una presunta organización criminal denominada “Los traficantes de la pampa” que se dedicaba a la comercialización ilegal de lotes. El pasado 2 de marzo de 2023, personal de la Fiscalía y efectivos policiales de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) realizaron un mega operativo donde detuvieron a 13 presuntos miembros de la banda criminal, entre ellos el ex alcalde del distrito de La Joya.

Gilmar Luna Boyer, exalcalde del distrito de La Joya, está como no habido desde el pasado 2 de noviembre.

Esta organización está siendo investigada por la fiscalía de Crimen Organizado por los delitos de usurpación, estafa agravada, corrupción de funcionarios y organización criminal. El ex alcalde, que fue acusado del tráfico de influencias y abuso de autoridad por otorgar servicios de agua a la asociación Asproducto que traficaba con terrenos del Estado, estaba con comparecencia simple.

El pasado 2 de noviembre, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, revocó la comparecencia simple que tenía Luna Boyer y dispuso la prisión preventiva de 24 meses en su contra, al reconocer que sí dotada de agua a la asociación de vivienda ilegal ubicado en el sector de La Pampa, en el distrito de La Joya.

La audiencia se realizó de manera virtual y cuando se conoció la decisión judicial, un grupo de efectivos se trasladaron hasta la vivienda de Luna Boyer, en Uchumayo, pero nunca lo encontraron. Desde esa fecha está en la clandestinidad.

“También salió la orden de captura (de Gilmar Luna), eso ha sido en una segunda instancia. La audiencia fue de manera virtual y eso de alguna forma fue una desventaja. Al tomar conocimiento de que la decisión judicial era desfavorable y se dispuso de su captura, los imputados aprovecharon la no presencialidad para huir”, agregó al jefe de la DIVINCRI.

El coronel PNP Fernando Portugal, hizo un llamado a las ex autoridades a que se pongan a derecho, porque no les conviene estar toda su vida condenados, viviendo en la clandestinidad. “Entiendo la preocupación de la ciudadanía, pero confíen en la policía. En cualquier momento estas personas tienen que ser ubicadas y capturadas. La justicia tarda, pero llega”, puntualizó el coronel.

Dato

Un prófugo de la justicia que lleva más de cinco años en la clandestinidad es el asesor de la ex gobernadora regional Yamila Osorio Delgado, Juan Bermejo. Él se encuentra en la lista de los más buscados de la Policía y se ofrece S/30 mil de recompensa por información de su paradero.