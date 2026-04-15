El 15 de abril ha sido propuesto como el Día de la Prevención del Trauma Psicológico, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de identificar y atender oportunamente las secuelas emocionales derivadas de experiencias altamente estresantes o adversas. La propuesta es impulsada por diversas voces del ámbito de la salud mental, entre ellas la organización Sentido y el suicidólogo Álvaro Valdivia, quienes promueven la necesidad de visibilizar el impacto del trauma psicológico en la vida de las personas.

El trauma psicológico puede originarse a partir de situaciones como violencia, pérdidas, accidentes, crisis personales o contextos prolongados de estrés e incertidumbre. Especialistas advierten que sus efectos no siempre son inmediatos ni evidentes, ya que pueden manifestarse mediante ansiedad persistente, miedo, irritabilidad, dificultades para dormir o cambios en la conducta. La falta de detección temprana puede incrementar el riesgo de que estas afectaciones se prolonguen en el tiempo.

Desde la iniciativa se plantea la importancia de fortalecer la educación emocional, promover redes de apoyo y facilitar el acceso a servicios especializados en salud mental. El objetivo es contribuir a que la prevención del trauma psicológico sea considerada un componente clave del bienestar integral, así como fomentar una cultura de mayor comprensión frente a las dificultades emocionales que pueden atravesar las personas.

Impulsar el reconocimiento del 15 de abril como una fecha dedicada a la prevención del trauma psicológico busca abrir espacios de reflexión pública y promover acciones orientadas al cuidado de la salud mental. La propuesta apunta a que la sociedad reconozca la relevancia de atender oportunamente las heridas emocionales, con el fin de reducir su impacto y favorecer procesos de recuperación más saludables.

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