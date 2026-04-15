Resumen

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Impulsar el reconocimiento del 15 de abril como una fecha dedicada a la prevención del trauma psicológico busca abrir espacios de reflexión pública y promover acciones orientadas al cuidado de la salud mental.
Impulsar el reconocimiento del 15 de abril como una fecha dedicada a la prevención del trauma psicológico busca abrir espacios de reflexión pública y promover acciones orientadas al cuidado de la salud mental.
Por Redacción EC

El 15 de abril ha sido propuesto como el Día de la Prevención del Trauma Psicológico, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de identificar y atender oportunamente las secuelas emocionales derivadas de experiencias altamente estresantes o adversas. La propuesta es impulsada por diversas voces del ámbito de la salud mental, entre ellas la organización Sentido y el suicidólogo Álvaro Valdivia, quienes promueven la necesidad de visibilizar el impacto del trauma psicológico en la vida de las personas.