El amor de madre es incondicional y no tiene límites. Este el caso de Brenda Barazorda, mamá de Facundo, un pequeño de 8 años que tiene diagnosticado la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne (DMD), y para acceder al tratamiento necesita de 4 millones de dólares por lo que realizará una cruzada: caminará desde Tacna hacia Lima.

La llamada “Caminata de Amor” de más de 1.000 kilómetros podría salvar la vida de su hijo, que fue diagnosticado con este mal genético cuando tenía seis años y desde entonces, con ayuda de amigos y familiares, pudo acceder a terapias físicas, chequeos médicos y medicamentos. Sin embargo, estos generan efectos secundarios.

El pequeño necesita ayuda para tratarse en los Estados Unidos. Foto: Arriba Mi Gente / Latina

‘Todo por Facu’ se inició en setiembre de 2024 para acceder al tratamiento genético llamado Elevidys que, según especialistas, ayudaría a retrasar el avance de la distrofia muscular de Duchenne (DMD).

Hasta el momento, Brenda Barazorda y ya se encuentra en la región Moquegua y espera llegar a Lima en aproximadamente 15 días o más. Ella postea videos en la página oficial de Facebook ‘Todo por Facu’, donde registra sus avances y explica en qué parte de la ruta se encuentra.

Las donaciones que se hacen diariamente ya superaron los S/ 12.500 de recaudación, pero está lejos del objetivo final: S/ 15 millones.

¿Cómo donar a Facundo?

Yape: 995648500, a nombre de Brenda Barazorda Valer

Cuenta BCP S/: Cuenta Ahorro Soles 19122064504077 y CCI 00219112206450407758, a nombre de Brenda Barazorda Valer

Cuenta BCP $: Cuenta Ahorro Dólares 19196562381156 y CCI 00219119656238115652, a nombre de Jorge Luis Ordóñez Ruiz

Cuenta Fifth Third Bank $: Cuenta de Cheques 7992611793, Código Swift ftbcus3c, dirección 38 Fountain Square Plaza, Cincinnati, OH, 45263

Cuenta PayPal: (i) Usuario: @jorgeordonezruiz (ii) Correo: jorge.ordonez.ruiz@hotmail.com (iii) Paypalme: www.paypal.me/jorgeordonezruiz