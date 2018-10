Alcaldía de Lima: la viabilidad de los planes de infraestructura

Por Martín Hidalgo y Alexander Villaroel



El Comercio revisó los planes de gobierno de los tres principales candidatos a la Alcaldía de Lima y escogió los planteamientos más relevantes para analizarlos con tres especialistas.

-Los expertos-

​

A. Omar Narrea

Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico



B. Alexandre Almeida

Director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima



C. Javier Arrieta

Decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú

Daniel Urresti - Podemos Perú

“Fomentar la infraestructura naviera y deportiva en la Costa Verde”.

A. Poco viable

Necesita coordinación y la prioridad deportiva va a pasar por los Panamericanos 2019.



B. Viable

El fomento de dicha infraestructura necesita tener una visión sostenible de largo plazo y respaldo de estudios técnicos y económicos.



C. No viable

En Lima, la seguridad necesita inversiones, así como apoyar los trabajos de gestión del riesgo de desastres, no solo en la zona central, sino en la periférica. Esto es lo que Lima necesita.

“Construcción del anillo vial alrededor de la ciudad de Lima, que incluye 35 pasos a desnivel y 17 intercambios viales, así como dos túneles. En total cuenta con 33 km de extensión, dividida en tres tramos que atravesarán 11 distritos de Lima y Callao”.

A. Viable

Necesita un plan y la implementación e integración a la infraestructura vial actual tomará [tiempo, puede ser al] mediano plazo.



B. Viable

Por tratarse de un proyecto de gran escala, es probable que el tiempo de ejecución sea significativo, por lo tanto requerirá un plan de implementación que traspase varias gestiones. Atención especial deberá darse al tema de la expropiación de terrenos, necesaria para la ejecución del proyecto.



C. No viable

Hay proyectos, como este, que ahora dependerán de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao.

“Dentro del plazo de los 180 primeros días, perfeccionaremos el diseño de las intersecciones, se mejorará el sistema semafórico, se prohibirá el giro a la izquierda en los sectores críticos, señalizaremos las vías de responsabilidad metropolitana”.

A. Poco viable

Solo será posible en las intersecciones que ya cuentan con estudios.



B. Poco viable

Un plan de mejoramiento de la red vial es necesario, pero requiere tiempo para su adecuado desarrollo e implementación, además de una estrecha coordinación con la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao.



C. No viable

No dependerá de la Municipalidad de Lima, sino de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao.

Jorge Muñoz - Acción popular

“Nuevas ciudades productivas y ecológicas. Norte: Ciudad Tecnoecológica de Ancón, continuar y mejorar el planeamiento del desarrollo de la zona ecoindustrial. Sur: Parque industrial Lurín, conectado con la línea 1 y el tren de cercanías. Este: Parque industrial de Huachipa. Centro: Regenerar el Centro de Lima y recuperación de la ribera del río Rímac”.

A. Viable

El desarrollo del Parque Industrial Lurín y el Museo de Pachacámac necesitan el liderazgo del alcalde.



B. Poco viable

La implementación de dichas ciudades productivas y ecológicas, abordadas en el PLAM 2035 de Lima y Callao, deberá contar con estudios de factibilidad previos a su desarrollo.



C. Poco viable

Lo de las ciudades ecológicas sí podría proceder, pero lo referido al transporte no es competencia de la Municipalidad de Lima.

“Cercos verdes para Lima: definir los límites de la ciudad con espacios públicos y de recreación, con la instalación de atrapanieblas para la captación de agua para riego”.

A. Poco viable

Propuesta confusa que debe aclarar el rol de los cercos como medidas de prevención.



B. Viable

La propuesta de cercos verdes deberá seguir criterios de diseño sostenible que permita su implementación y mantenimiento a lo largo del tiempo.



C. Viable

Es oportuno y se ajusta a las competencias de la Municipalidad de Lima.

“Al 2022, el 20% de las huacas de Lima Metropolitana y otros espacios habrán sido recuperados e implementados para poder brindar los servicios a la comunidad”.

A. Viable

Existe gran demanda de la población joven por el ocio que ya visita parques zonales.



B. Poco viable

La complementación de los espacios de huacas con huertos demandará una adecuada coordinación con los responsables por la preservación de dichos monumentos.



C. Viable

Constituirá un buen atractivo turístico y recuperará zonas que se han vuelto inseguras.

Renzo Reggiardo - Perú Patria Segura

“Actualización y mejora del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana”.

A. Viable

Requiere un fuerte impulso político y coordinación técnica.



B. Viable

Es una acción necesaria y su éxito dependerá de la adecuada coordinación técnica-administrativa con los diferentes involucrados. Se podría partir del PLAM 2035 de Lima y Callao como base de trabajo.



C. Poco viable

Para su viabilidad, depende del equipo técnico que pueda formar en la municipalidad, algo con lo que no se cuenta en la actualidad.

“Gestionar ante las empresas de servicios públicos la instalación de infraestructura urbana y ampliación de cobertura de estas, orientada a la seguridad ciudadana y a la prevención de desastres”.

A. Poco viable

Confuso, entre responsabilidades para seguridad, alumbrado y prevención.



B. Poco viable

No está claro sobre a qué empresas de servicios públicos se refiere. Por otro lado, la instalación de esa infraestructura podría estar a cargo de diferentes entidades.



C. Poco viable

Las empresas públicas tienen su trabajo y costos. Estas intenciones no prosperan y generan interferencias.

“Aprobar un reajuste de la zonificación del uso del suelo con criterios ambientales y económicos de impulso del desarrollo”.

A. Poco viable

Proceso de mediano plazo porque hay varios niveles para aprobación del consejo.



B. Poco viable

Sería interesante revisar la zonificación bajo el criterio propuesto. Esta acción debería ser complementada por medidas que fomenten su cumplimiento.



C. Poco viable

Para su viabilidad, depende del equipo técnico que pueda formar en la municipalidad, algo con lo que no se cuenta en la actualidad.